Ari Anna racconta una società troppo stretta per le donne in “ThisIsMyWay”

Ari Anna, artista italiana attualmente di base a Londra, ha lanciato nelle scorse settimane il suo nuovo singolo, ThisIsMyWay, un brano che ha già ricevuto il supporto della più importante Radio Londinese, la BBC Introducing, e che ora è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Qual è l’essenza della femminilità naturale, senza filtri?”

Questa è la domanda che sta alla base di ThisIsMyWay, e che Ari Anna argomenta così:

“Mi sono sempre detta: avrò trovato me stessa quando riuscirò a mostrare agli altri chi sono davvero senza vergognarmi”.

ThisIsMyWay, traducibile in “Questa è la mia strada” o anche “A modo mio”, cerca di sfatare i miti di una società in cui Ari Anna si trova alle strette… “Sono una donna e non mi depilo. Non capisco quale sia il problema”.

La canzone vuole lanciare un messaggio ben preciso: non vergognarsi di essere se stessi e avere il coraggio di metter in dubbio le aspettative della società. “La femminilità odierna non è libera di respirare; è ascritta a determinati usi e costumi, reggiseni push-up, gambe a ascelle glabre, trucco pesante e tacchi a spillo… Perché snaturarsi per essere donne? Io voglio poter fare le mie scelte” aggiunge l’artista.

Il brano, di genere pop dance, è il quinto della cantante saviglianese e ripropone chitarre elettriche degli anni 90 miste ad un beat reggaeton, protagonista del momento.

ThisIsMyWay e’ stato prodotto tra Torino e Londra, dove la cantante vive da 4 anni ed e stato co-scritto con due parolieri, l’albese Carlo Bosticco e la milanese Elena Carrossa.

Ari Anna è pronta a rilasciare altri inediti verso fine estate, a cui seguirà un album nei primi mesi del 2022, prodotti insieme all’aiuto di Pete Smith (Stevie Wonder, The Police), Macs (Sony Music Italy) e Etta Matters.

A seguire il videoclip del singolo.