Area Sanremo TIM 2020: pubblicati i nomi dei 61 finalisti

Prosegue l’avvicinamento al Festival di Sanremo 2021. Sono stati ora annunciati i nomi dei 61 finalisti di Area Sanremo TIM 2020, il concorso che darà la possibilità a 2 giovani di salire sul palco dell’Ariston durante il Festival in programma il prossimo anno dal 2 al 6 marzo.

Tra loro alcuni nomi noti, come Neno (Amici 2020), Elya (Amici 2015 con gli Attika e The Voice of Italy 2016), ma anche GG Sika (Sanremo Giovani 2018 con i Mescalina) e Francesca Miola (Sanremo Giovani 2018).

A seguito del protrarsi dell’emergenza Covid-19 e in attesa di analizzare le indicazioni fornite dai nuovi DPCM e dalle ordinanze, la Direzione sta valutando le modalità più opportune per organizzare le fasi finali della manifestazione anche in riferimento all’art. 11 del Bando di Partecipazione.

AREA SANREMO TIM 2020 – FINALISTI

Di seguito l’elenco, in ordine alfabetico, dei 61 finalisti dell’edizione 2020 di Area Sanremo TIM

ABBUEHL ALEXANDRE – ALEX LUCA

ALBANESE STEFANO – STEFANE’

ALESSIO CARLOTTA – NAT

ALI’ ALESSIO

BOSCHIERO ALBERTO – FUMO

BURALLI LISA

CAINERO NOEMI

CASTAGNA MANUEL – LACASTA

CHINELLO MARTA – CHINNY

CIANFONI AMBRA

CIURLANTE GRETA – MIRALL

COLECCHIA MANUEL – STORTO

COMASTRI ROBERTO – IL GENERATORE DI TENSIONE

CORI STEFANO

FURIO DI LAMBRO

COSTA NIKKI

D’ALBORE MIRIANA

D’ANDRASSI – DANIELE DANDRA

D’ARBENZIO LUCA

D’ERRICO FABIO – IL CREMLINO

DAUDIA

DELLAI

DOMENICI ALESSANDRO – GUZZI

EGROTELLI VALENTINA – MARIA

FADEL AURORA

FAGGI FRANCESCO

FAGGI ELENA

FARINETTI STEFANO – NENO

FINIZIO GIANMARCO – GUASTO

FOTI AURORA – AURY FOTI

GIAROLA MARIO FRANCESCO – BLU

GIGLIO MARTINA

GOBBI GIUSEPPE – GOBBI

GUGLIELMI RICCARDO

JABRANE YASSMINE

JOURDI SAID SAID

LANNI FLAVIA

LEO ALEX

LIGI MARCO – JEROME

LITTAME’ ANGELICA – LITTAME’

MARINARI FEDERICA

MARLETTA MARCO GIUSEPPE – MAGMA

MASSARA ELISA – ELASI

MENINI LUCA – MENNI

MICIELI PAOLA – DA.LAI

MIOLA FRANCESCA

MORAGAS GAETANO

PALMA GIULIA

PAPA FABIANA – FABIANA

PINATO ALESSIO

RISO ANDREA – MESSYA

RUBINO ANNAMARIA – ANNA RENE’

RUGIERO IRENE

SICA LUIGI – GG SIKA

TASCA STEFANIA

TEDDIBI TEDDIBI – TEDDIBI

TEGOLO DARIA – DARIA

TORRESIN MASSIMO – MASH

VANTINI NICOLA – IULL

VIOTO NICOLE

ZAMBOLIN ELYA – ELYA

ZAZZI TOMMASO

A questi si aggiungono i due finalisti provenienti dal Premio Pigro e dal Premio Lunezia, come previsto dall’ Art. 6.2 del bando di partecipazione.

GRADUATO FRANCESCO

PROTOPAPA MAURIZIO PROTO