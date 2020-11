Area Sanremo TIM 2020 e Sanremo Giovani: in futuro un solo contest?

Si è chiuso con una conferenza stampa e una cerimonia di premiazione al Palafiori Area Sanremo TIM 2020.

Ospiti della serata gli 8 vincitori Aurora Fadel, Dellai, Elena Faggi, Federica Marinari, Francesca Miola, Guasto (Gianmarco Finizio), Luca D’Arbenzio e Mirall (Greta Ciurlante). Tra questi la commissione artistica del Festival ne sceglierà 2, annunciati il 17 dicembre durante Sanremo Giovani.

Queste le parole di Livio Emanueli, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Durante la conferenza stampa ha preso la parola il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, con dichiarazioni anche sul futuro della manifestazione.

“E’ stato fatto un lavoro straordinario e credo che organizzare le selezioni in una situazione come questa non sia stato semplice. Malgrado tutto si va avanti. Vi confermiamo anche che Sanremo Giovani si svolgerà regolarmente al Casinò il 17 dicembre. È importante per la città e per tutti noi.

Stiamo lavorando con la RAI per la nuova convenzione.

Nei giorni scorsi è uscita una notizia sul rinvio del Festival. Non è così. Stiamo lavorando per far sì che il Festival ci sia regolarmente dal 2 al 6 marzo, come programmato.

Mi congratulo con gli 8 finalisti. Area Sanremo ha una potenzialità enorme. Sono anni che cerco di farlo capire anche alla RAI. Si dice che i politici cambiano sovente, ma anche in RAI… Mi trovo sempre a confrontarmi con interlocutori diversi.

Area Sanremo è qualcosa di straordinario. Qualcosa che secondo me può crescere e vorrei che con il tempo possa diventare un format televisivo. Abbiamo tutti gli elementi. Dobbiamo cercare di concretizzare sempre più la collaborazione con la Rai.

C’è rivalità tra Sanremo Giovani e Area Sanremo. Non dovrebbe essere così. Mi auspico che prima o poi si possano unire.

Vorrei anche che il Palafiori diventi un’università della musica, grazie anche al lavoro dei professori dell’Orchestra. Ci sono tutti gli ingredienti per poterlo fare. È questo il nostro obiettivo, un sogno.”