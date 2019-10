Area Sanremo 2019. Arriva una novità a dir poco rivoluzionaria per l’unico concorso che porta due dei vincitori direttamente sul palco del Festival di Sanremo in gara tra le nuove proposte.

La direzione del Contest musicale vede quest’anno alla guida il nuovo Presidente della Fondazione Sinfonica Orchestra di Sanremo, Livio Emanueli.

Livio nonostante il poco tempo a disposizione (un solo mese) ha sicuramente manifestato non solo la volontà di apportare cambiamenti ad Area Sanremo ma ha agito concretamente per ridare una direzione ad un concorso che, negli ultimi anni (e sopratutto nell’ultima edizione, vedi qui) aveva completamente perso la bussola.

Il primo importantissimo passo è stato l’iscrizione che, per la prima volta, sarà realmente gratuita grazie ad uno grosso sponsor che non è ancora stato svelato.

Il secondo cambiamento è in qualche modo rivoluzionario per un Contest di questa portata ed è qualcosa che All Music Italia (spesso spalleggiato da Rockol nella persona del Direttore Franco Zanetti) ha richiesto per anni invano fosse inserito.

Richiesta che abbiamo portato avanti sopratutto durante l’ultima edizione e che, nonostante tutte le polemiche portate alla luce dal nostro sito, è caduta nel vuoto.

AREA SANREMO 2019 arriva il voto palese per i finalisti

Quest’anno il nostro sito, da sempre attento a tutelare gli artisti emergenti, non ha mollato la presa e infatti durante la conferenza stampa di presentazione di Area Sanremo 2019 il nostro Simone Zani ha realizzato un’incalzante intervista con il nuovo Presidente dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (la trovate qui a seguire).

Tra i consigli che abbiamo dato per questa nuova gestione a Livio Emanueli, due ci stavano particolarmente a cuore: uno sportello per le segnalazioni interne da parte dei ragazzi e, sopratutto, il voto palese (o trasparente) da parte dei giurati per i finalisti (vedi anche questo nostro editoriale sui concorsi musicali).

Quest’ultimo punto è finalmente realtà come annunciato da Massimo Cotto, Direttore artistico di Area Sanremo 2019 , in un video postato sulle pagine social del Contest proprio oggi.

LA DICHIARAZIONE DI MASSIMO COTTO

“Mancano pochi giorni all’inizio delle audizioni e la marcia di avvicinamento procede con l’introduzione di una novità significativa, una svolta quasi epocale nella storia di Area Sanremo.

In pieno accordo con Livio Emanueli, presidente dell’Orchestra Sinfonica, abbiamo deciso di rendere palesi i voti della Commissione Artistica nella fase finale.

Questo significa che, dopo la proclamazione dei vincitori, sul sito di Area Sanremo pubblicheremo i voti assegnati da ogni membro della Commissione ai cinquanta finalisti.

Si tratta, a nostro avviso, di un passo importante non per garantire trasparenza, che è sempre stata presente anche nelle scorse edizioni, ma per renderla pubblica a tutti.

La presenza di una Commissione così nobile nella sua formazione deve stimolare i ragazzi a dare il meglio di sé, sapendo che potranno trarre insegnamento dai giudizi, indipendentemente dal risultato finale”

Insomma sulla carta Area Sanremo 2019 parte come un’edizione all’insegna del cambiamento e questo non può che farci felici.