Area Sanremo 2019: ecco alcune delle voci note nei quasi 800 iscritti

Sanremo 2020. L’enorme macchina organizzativa del Festival di Sanremo è partita e con lei anche quella di Sanremo Giovani 2019 e di Area Sanremo 2019.

Dopo esserci occupati delle voci note tra i 65 artisti che accedono alle audizioni del Festival in questo articolo oggi andiamo a spulciare negli oltre 700 artisti di Area Sanremo 2019 cercando di individuare chi è in qualche modo già noto.

Partiamo subito.

Amici di Maria De Filippi

Tra gli artisti visti ad Amici troviamo Ellynora fermatasi lo scorso anno ad un passo dall’ingresso nella scuola nonché vincitrice dell’ultima edizione di Festival Show.

Troviamo poi Alessio Minnini (eliminato poco prima del serale nell’anno di Riki), Luca D’Arbienzo (edizione di Sergio Sylvestre ed Elodie) e Valeria Romitelli, in arte Kiwi, vista ad Amici nel 2012 (vinse il suo compagno, Gerardo Pulli).

La ragazza è arrivata per ben due anni consecutivi nelle finali televisive di Sanremo Giovani sfiorando il palco dell’Ariston in entrambi i casi.

X Factor

Dalle audizioni televisive di quest’anno arriva Kobi, vero nome Simone Aucello. A lui e alla sua sfaccettata carriera abbiamo dedicato un articolo che trovate qui.

Elena Piacenti lo scorso anno alle Auditions aveva commosso la giuria con la sua reinterpretazione di Io Che amo solo te (vedi qui).

C’è poi Alessia Gerardi che si fermo ai Bootcamp di X Factor 12, Camilla Magli (bloccata anch’essa ai Bootcamp nell’ottava edizione) e le Coraline da X Factor 10.

Shago, vero nome Roberto Valenza che partecipò all’ottava edizione ma fu eliminato ai Bootcamp. Enrica Tara invece nel programma ci entrò arrivando fino alla finale della nona edizione.

The Voice of Italy

Massimo Cantisani eliminato alle battle da Dolcenera nel 2016 e finalista a Musicultura nel 2017. Per Mattia Lever invece la prima esperienza televisiva è stata a Ti Lascio una canzone, quindi a The Voice of Italy. Vi abbiamo parlato qualche settimana fa qui del suo nuovo singolo.

Altri programmi

Stupisce la presenza della modella Benedetta Mazza già vista qualche anno fa al Grande Fratello Vip e in seguito a Tale & Quale Show. Presente anche il suo ex fidanzato Stefano Sala.

Nomi noti

Tra i nomi già noti nel panorama musicale italiano troviamo Cordio, cantautore in forze alla Mescal nonché “pupillo” di Ermal Meta, Claudia Megré, cantautrice nota anche per un duetto con Tony Maiello, il cantautore Donato Santoianni reduce dalla pubblicazione dell’album Fossi nato prima, Francesca Miola, vincitrice ad Area Sanremo lo scorso anno e, di conseguenza tra i finalisti di Sanremo giovani 2018 e il cantautore Zuin. visto anche al Concerto del Primo maggio Roma.

Qualche curiosità

Arrivano dalla prima edizione di Fatti sentire Festival Stephanie Niceforo (vincitrice) e Jlenia Alessi in arte Clessidra.

Oz invece è il nome d’arte di Ivano Dimitri Cellaro, artista il cui video dell’audizioni in una delle prime edizioni di X Factor diventò virale. Qualche anno dopo il nostro Direttore, Massimiliano Longo, lo scelse come protagonista del video di Perfetti di Eleonora Crupi, artista che per qualche anno è stata seguita proprio dal direttore.