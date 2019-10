Area Sanremo 2019. In attesa di conoscere la sorte dei ragazzi che potrebbero aver presentato in gara un brano non inedito, artisti segnalati ieri dal nostro sito in questo nostro articolo, ci sembra doveroso, viste la quantità di segnalazioni giunte in privato sul nostro sito fare chiarezza su un’altra questione, quella che vede protagonisti Cordio e Francesca Miola.

Da diversi giorni infatti riceviamo messaggi da parte di diversi ragazzi iscritti al Contest musicale che hanno fatto gruppo inviandoci lo screenshot di una parte del regolamento di Area Sanremo 2019. Per la precisione quello che segue:

“All’atto di iscrizione i candidati devono compilare la domanda di partecipazione e i modelli ad essa allegati nella quale dovranno tra l’altro dichiarare…. b) di non aver mai partecipato alla categoria Nuove proposte o in altre categorie diversamente definite a precedenti edizioni del Festival della Canzone Italiana“.

Questo ci viene fatto notare in quanto due degli artisti in gara (entrati tra l’altro tra i finalisti), Cordio e Francesca Miola, hanno partecipato lo scorso anno a Sanremo Giovani andato in onda in due prime serate di Rai1.

AREA SANREMO 2019: FESTIVAL DI SANREMO E FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA

Allora facciamo subito chiarezza. Il Festival della Canzone Italiana, meglio conosciuto come Festival di Sanremo, è il vero nome della manifestazione che da diverso tempo ha luogo a Sanremo.

All’interno della stesso sono state ospitate diverse categorie, principalmente i Big (o Campioni) e le Nuove proposte ma in alcuni anni anche gli Emergenti, o la divisione Uomini, Donne, Gruppi, Classic e Giovani.

Tutte le manifestazioni collaterali o complementari al Festival di Sanremo (o Festival della Canzone Italiana) tra cui Area Sanremo, Sanremo Giovani, Sarà Sanremo, Destinazione Sanremo, DopoFestival etc… non sono parte integrante del Festival della Canzone Italiana.

Quindi dove il regolamento recita “non aver mai partecipato alla categoria nuove proposte o in altre categorie diversamente definite a precedenti edizioni del Festival della Canzone Italiana” si intende non aver partecipato al Festival di Sanremo di Febbraio, la kermesse principale.

Questo anche nel caso, a se stante, dello scorso anno quando, su decisione del Direttore Artistico di quell’edizione, Claudio Baglioni, le Nuove proposte vennero eliminate dalla manifestazione principale e fatte esibire solo nelle due serate di Sanremo Giovani.

Quanto detto sopra viene anche confermato da un post dello Staff di Area Sanremo apparso nei commenti della pagina ufficiale del Contest in risposta ad un utente:

“Gentile XXX XXXXX Il regolamento di Area Sanremo prevede l’inammissibilità di coloro che abbiamo partecipato al Festival della Canzone Italiana, così come riportato dall’art. 3.1 del Bando di Partecipazione nella sezione REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE. Tale punto recita: ‘…non avere mai partecipato alle precedenti edizioni del Festival della Canzone Italiana nella categoria Nuove Proposte o in altre categorie diversamente definite…’. Sanremo Giovani non è ‘Festival della Canzone Italiana’ svolgendosi tra l’altro, in luoghi e date differenti. Cordialmente Area Sanremo“

Del resto anche nei 65 finalisti di Sanremo Giovani del Regolamento discografico di quest’anno sono presenti due artiste, Giulia Mutti e Federica Abbate, che lo scorso anno gareggiarono a Sanremo Giovani.

In questo caso quindi, va detto, le polemiche su Area Sanremo 2019 stanno a zero.