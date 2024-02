Apple Music lancia il replay mensile per scoprire le proprie canzoni, artisti e album preferiti

Mentre Nerissima Serpe viene scelto per il programma Up Next Music arriva una gradita novità per tutti gli utenti di Apple Music. La funzione Replay che da sempre permette di scoprire e condividere mensilmente i propri ascolti diventa ora mensile.

Gli abbonati in tutto il mondo avranno ora l’accesso ad approfondimenti relativi ai loro ascolti.

Prima di scoprire come usufruire di questo nuovo servizio torniamo per un attimo al programma Up Next Music, programma globale giunto all’ottavo anno che punta a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Questo il commento della new entry, Nerissima Serpe.

“Sono molto contento di essere stato selezionato per il programma Up Next di Apple Music. Per me è un grande riconoscimento”

Ed ora torniamo al Replay. Cliccate in basso su continua per scoprire come usarlo.