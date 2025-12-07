7 Dicembre 2025
7 Dicembre 2025

Antonino celebra vent’anni di carriera con l’album “VENTI25” tra inediti e brani del passato

Un percorso tra memoria e futuro: dieci brani che raccontano l’evoluzione del cantante

Antonino presenta il nuovo album VENTI25
Antonino festeggia i vent’anni dal suo esordio ad Amici di Maria De Filippi con VENTI25, un album che celebra un percorso fatto di musica, pause, ritorni e rinascite.

Il disco, disponibile dal 21 novembre in digitale per Courage Live / ADA Music, è accompagnato dal singolo in rotazione radiofonica XSempre, una ballad che riporta l’artista alla sua matrice più autentica, quella dell’interprete capace di farsi racconto e verità.

 

“VENTI25”: vent’anni di musica, verità e rinascita

Vent’anni di musica. Vent’anni di palchi, incontri, silenzi, ritorni e ripartenze. Con “VENTI25” Antonino non si limita a guardare indietro, ma rilegge la sua storia con la consapevolezza di oggi. Dieci brani per attraversare la sua evoluzione musicale e umana: dall’interprete istintivo del debutto al cantautore maturo, capace di mettersi a nudo con delicatezza e forza.

L’album è il frutto di un anno di lavoro condiviso con il nuovo management guidato da Daniele Palano e di una ricerca sonora affidata alla produzione di Etta, che ha cucito su Antonino un abito musicale elegante, coerente e contemporaneo. Nuovi arrangiamenti su brani del passato, due inediti che indicano chiaramente la direzione futura e una tracklist ragionata, che tiene insieme il legame con il pubblico e le esigenze dell’artista.

Le parole di Antonino

Sono legato a tutti i miei brani allo stesso modo, sono tutti figli miei. I nuovi arrangiamenti mi hanno però fatto riscoprire con piacere alcune canzoni del passato, ora vestite di nuove emozioni.

In questo momento, XSempre è quella che sento più mia, autobiografica e con un arrangiamento che mi ha profondamente colpito. VENTI25 nasce dalla necessità artistica di celebrare i miei primi vent’anni di carriera.Vent’anni di amore, affetto e condivisione con il pubblico. È un modo per ricordare come tutto è iniziato, ma anche per mostrare la direzione musicale verso cui voglio andare in futuro.

Il titolo dell’album è arrivato in modo naturale volevo festeggiare i miei 20 anni di carriera nel 2025, e da lì VENTI25. La selezione dei brani, invece, è stata più complessa. Considero ogni mia canzone come un figlio, quindi ho dovuto tenere conto dell’affetto del pubblico, del mio legame personale e del momento storico in cui sono nate. Noterete che ho scelto di non includere alcuni brani appartenenti a un periodo musicale che ho preferito lasciare fuori da questo racconto.

All Music Italia

