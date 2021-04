Anteprima Video: una richiesta d’aiuto verso qualcuno che non vuole ascoltare nel nuovo singolo di Zueno “Le Chiavi Di Casa”

Lo scorso 23 marzo è uscito negli stores digitali il nuovo singolo di Zueno Le Chiavi Di Casa (Metatron / Artist First), prodotto da Zibba. Il videoclip diretto da Nicolò Mario Sgorbini e Filippo Torello Rovereto è in anteprima su All Music Italia.

Il brano mette in primo piano le chitarre elettriche e le saturazioni. Un coro di distorsioni che sostengono un messaggio di dissenso verso la normalità.

“Non saremo mai all’altezza della normalità che ci viene imposta.

Cercando di proteggerci troviamo una soluzione nelle imperfezioni. Vogliamo solo essere semafori spenti nella notte,

senza dare troppa importanza al colore”.

Dopo il primo singolo Cartolina, Alessandro Mazzeo (voce e chitarra ritmica), Andrea De Sotgiu (batteria) e Nicolò Sgorbini (chitarra solista) mostrano un altro lato del proprio carattere.

Nati in una sala prove sulle alture di Genova, lavorano a lungo alle loro canzoni che rimangono per molto chiuse nel cassetto.

Il sodalizio con il cantautore Zibba li ha portati a trovare la formula giusta per mettere in ordine le idee e pubblicare i primi due brani.

“Le Chiavi di Casa è forse la canzone, tra tutte quelle che abbiamo ancora nel cassetto, quella che ha avuto la genesi più rapida. Sembra nata così, all’improvviso. È una richiesta d’aiuto verso qualcuno che probabilmente non vuole

ascoltare. È la voglia di sentirsi liberi di fare casino disinteressandosi completamente delle conseguenze.”

La cover è uno scatto di Chiara Ferretti.

ANTEPRIMA VIDEO ZUENO LE CHIAVI DI CASA

Il brano è accompagnato da un videoclip prodotto da Zebra e diretto da Nicolò Mario Sgorbini e Filippo Torello Rovereto. “Ci manca suonare dal vivo e questo videoclip vuole essere un augurio per il futuro. Rappresentare anche in video quello che già raccontava la copertina del singolo è stato il punto di partenza: ci piace sfruttare il lato urbano e la suggestione che le ore notturne danno alla città. Dopotutto è anche da questo che nascono le nostre canzoni.”

LE CHIAVI DI CASA – IL TESTO

Testo e Musica di Alessandro Mazzeo, Andrea De Sotgiu, Nicolò Mario Sgorbini, Zibba

Edizioni: Metatron Publishing

Che schifo la pubblicità dei tabelloni in centro

Mi dice sempre di affrettarmi

Non sa che torno sempre tardi

Lasciami stare qua sono giorni che non dormo

Ha la faccia spaccata

Anche l’ombra che fuma che ride di me

Mollare tutto e partire

Fosse una soluzione

Ma poi per chissà dove

Ho perso in giro le chiavi di casa

Giuro non è una scusa

Stanotte giro a vuoto la città

E non mi frega niente se sarò noioso o poco divertente

Sai com’è alle volte sembro meglio di me

Che bella questa libertà

Dei semafori spenti

Anche se non hanno scelto loro

Di che colore sono

E non mi dire che ti piace tutto quello vedi

Che il tuo Santo ti protegge solamente se preghi

Mi piace scendere per festeggiare

A fanculo questo temporale

Ho perso ancora le chiavi di casa

Domani chiederò anche scusa

Stanotte giro a vuoto la città

E non mi frega niente se sarò noioso o poco divertente

Sai com’è alle volte sembro meglio di me

Sai com’è alle volte sembro meglio di me

Foto di Chiara Ferretti