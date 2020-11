E’ uscito Esplosa (Metatron / Artist First), il nuovo singolo della cantautrice Vea, pubblicato proprio il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale Contro La Violenza Sulle Donne.

Esplosa è un brano dolce, intimo e profondo, che tocca un tema delicato senza mai cadere nella retorica. Vea incoraggia le donne vittima di violenza a riconoscersi come donna sempre, a figura intera, nonostante il dolore possa averle distrutte in mille pezzi.

“Esplosa è una canzone che entra in punta di piedi nel dolore di chi ha subito violenza. Esce infatti oggi, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il testo non descrive né il dolore, né la violenza nel rispetto di chi vi cade vittima, cerca piuttosto di dare spazio alla speranza, al coraggio e alla forza di chi può ancora liberarsi e ricostruire un pezzo alla volta la propria persona, la propria identità.”

Queste le parole di Vea per descrivere il nuovo singolo.

Non c’è un’unica tipologia di donna che possa cadere vittima di violenza. I sentimenti possono trasformarsi in una trappola dalla quale è difficile voler e poter fuggire per chiunque.

L’esplosione è un evento violento, che distrugge e riduce in mille pezzi ciò che incontra. Vea non conosce questo tipo di dolore, sa che è solo di chi l’ha vissuto, ma incoraggia chi lo racconta a non perdere mai di vista la persona intera perché è sempre lì, anche quando non la si riconosce più, disintegrata dal dolore.

ANTEPRIMA VIDEO VEA ESPLOSA

Ad accompagnare il brano un video toccante ed intenso. Un corpo che brilla come una stella, solido come una statua antica, riemerge, un pezzo alla volta, dalle tenebre del nero, diventando metafora di rinascita dalla sofferenza.

“Il videoclip, accompagna con eleganza il messaggio della canzone: il corpo di Vea, illuminato d’argento come un astro, appare e si libera un po’ alla volta dal nero della sofferenza, riconquistando la pelle e il movimento delicato di ogni singola parte di sé. Una rinascita, non priva di cicatrici, ma carica di consapevolezza e orgoglio, perché, proprio come canta Vea nel ritornello, ‘Nessuno ha il diritto di mandarci a schiantare’.”

ESPLOSA – IL TESTO

Testo e Musica: Valeria Angelotti

Musica: Enrico Dadone

Un giorno sei esplosa

Perdendoti nel tempo

Tessere di un mosaico di dolore

Solo tu sai dove sei

Ricomponi i pezzi

Salutami a figura intera

Ricordati il tuo corpo

Immagina com’ era

Ricorda la tua pelle

Senza ombre dalle spalle

Rimettila al suo posto

Sopra i muscoli e la carne

Tutte possiamo cadere

Nella trappola di un sentimento

Tutte possiamo perderci

Tra le bugie…

Tra le bugie di un labirinto

Ma nessuno ha

Il diritto

Di mandarci a schiantare

Ricomponi i pezzi

Salutami a figura intera

Perdona la tua anima

Confusa com’era

Perdona se ha creduto alle parole

Perdona notti insonni

Senza neanche respirare

Tutti possiamo cadere

Nella trappola di un sentimento

Tutti possiamo perderci

Tra le bugie…

Tra le bugie di un labirinto

Ma nessuno ha

Il diritto

Di mandarci a schiantare

Un giorno sei esplosa

Perdendoti nello spazio

Frammenti luminosi

In costellazione

Solo tu sai

Dove sei

Non giudicarti e continua…

A cercare