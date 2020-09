E’ uscito Un Momento, il nuovo singolo di Danilo Sapienza, il cantautore catanese di base a Londra.

Si tratta di un brano dal forte sapore autobiografico, che arriva a qualche mese di distanza da Di Te, pezzo scritto e arrangiato dall’artista durante il lockdown.

“In questo brano racconto il temporaneo ritorno nella mia terra che ho lasciato tanti anni fa, un ritorno che mi vede maturato nelle esperienze di vita. Testo e musica rivolto alle persone care, alla mia terra, alla mia città che parlano di momenti passati, presenti e futuri. Un ritorno che però dura poco, che passa in fretta come se quel ritornare fosse solo piccolo istante quel istante che definisco come un grande ‘Momento’”.