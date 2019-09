Sarà disponibile dal 27 settembre Summer Jam, il nuovo singolo di Fabio2U, artista considerato come il nuovo idolo del K-Pop italiano. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Nei mesi scorsi Fabio2U è stato uno dei giudici protagonisti del talent televisivo e musicale All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax e ora torna con un brano caratterizzato da suoni dance elettronici contaminati con Electro, Future House e Reggaeton.

“Il mio intento, attraverso questo mio nuovo brano, è quello di far sì che chi ascolta la mia musica potrà continuare a ballare anche dopo la fine dell’estate. In fondo, non c’è niente di più bello del continuare a godersi la vita di tutti i giorni non solo d’estate ma, altrettanto intensamente, anche le restanti stagioni dell’anno. Con ‘Summer Jam’, così come nel videoclip che ne è tratto, ho voluto mostrare una parte di me più elegante, un po’ differente rispetto a quella mostrata finora.”

Queste le parole di Fabio2U che al momento è al lavoro sull’album d’esordio e che vedrà la luce nei prossimi mesi e sarà arricchito da preziose collaborazioni.

FABIO2U – SUMMER JAM – ANTEPRIMA VIDEO

Il singolo di Fabio2U Summer Jam è arricchito da un videoclip diretto dal regista Daniele Barbiero.

FABIO2U

Fabio2U è sempre stato fortemente ispirato dalla cultura asiatica. Il suo primo singolo Eternity è stato scritto e inciso a Taiwan, dove l’artista ha girato anche il videoclip.

Nel 2015 ha promosso la sua musica con una serie di concerti nelle Filippine, dove ottiene un ottimo riscontro grazie al singolo Online Shopping Addicted.

Una volta tornato in Italia partecipa a Tu Si Que Vales.

Nel 2016 produce il singolo Oh Oh Let Me Go collaborando con Snoop Dogg e la star del rap filippino Bassilyo.

Nel 2018 le cover dei brani filippini Dahil Sa’Yo e Pangako Sa’Yo, a cui segue il singolo estivo Does Confusion Lie?. L’estate è contraddistinta da un nuovo tour nelle Filippine, al quale ha partecipato anche il rapper Bassilyo come special guest di ogni tappa.

Il 4 aprile 2019 è uscito International Me (Qui il nostro articolo), accompagnato da un videoclip girato tra Santorini e Marocco e al quale ha preso parte l’attore Andrea Dianetti. Contestualmente partecipa alla prima edizione di All Together Now in veste di giudice.

SUMMER JAM – IL TESTO

Autori e compositori: Fabio2u & Dj Aks

Edizioni Fabio2U

This is the summer sunshine this is the summer beat

& now we’re gonna go crazy!

Saranghae

F-F-FABIO2U is back

Listen to the summer Jam, pretty lady get that tan

Listen to the summer Jam, pretty lady get that tan

bikinis on instagram, my baby get your selfie cam

I’m feeling like a drone out of control

waiting for the green light

Imma king of the zone, party till the dawn

& now

gimme some more now! make me listen to the summer jam

oh oh oh oh babe! gimme gimme – gimme some more now

oh oh babe

feeling to this summer vibe

put your hands up, touch the sky

whenever the sun goes down

we’ll keepy going round

I’m feeling like a drone out of control

waiting for the green light

Imma king of the zone, party till the dawn

& now

gimme some more now! make me listen to the summer jam

oh oh oh oh babe! gimme gimme – gimme some more now

oh oh babe

make me listen to the summer jam

oh oh oh oh babe

gimme gimme – gimme some more now

oh oh babe

I’m feeling like a drone out of control

waiting for the green light

Imma king of the zone, party till the dawn

& now

gimme some more now! make me listen to the summer jam

oh oh oh oh babe! gimme gimme – gimme some more now

oh oh babe

make me listen to the summer jam – listen to the summer jam

oh oh oh oh babe! – oh baby oh baby

gimme gimme – gimme some more now

Listen to the summer jam, oh oh babe

Foto di Sara Galimberti