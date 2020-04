Dopo il singolo di debutto Tutto Stanotte, che ha conquistato alcune playlist indie di Spotify, Drago torna con il nuovo singolo Siamo Universo (Solid Records), prodotto da Tommaso Colliva. Il videoclip del brano, disponibile nelle piattaforme digitali dal 10 aprile, è in anteprima su All Music Italia.

Siamo Universo è una ballad d’amore che racconta una relazione talmente forte e unica che attorno si crea dei limiti invalicabili da chiunque.

“Ho sempre amato le ballad e quale miglior pretesto per scriverne una che parlasse d’amore.

Una canzone che parla di quanto un legame tra due persone sia uno scrigno chiuso per chi lo vede da fuori e non ne fa parte.”

Così Drago, cantautore che per 6 anni si è esibito in tour come bassisti di diversi artisti tra cui Diodato e Ghemon, descrive Siamo Universo.

ANTEPRIMA VIDEO – DRAGO – SIAMO UNIVERSO

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Fabrizio Solinas che così lo presenta:

“Mentre facevamo il brainstorming con Drago per il video, tra le varie proposte alle quali inspirarci era saltato fuori “No Surprises” dei Radiohead. Mi piaceva come idea perché avremmo potuto fare tutto a schema libero, e ho voluto utilizzare questo espediente per ricreare l’immaginario dell’essere soli nell’ universo assieme alla persona che sta al tuo fianco, la persona alla quale Drago rivolge lo sguardo nel video. Non è facile mettere una persona sola davanti a una telecamera fissa; volevo mettere Drago alla prova per far uscire tutta la sua emozionalità, che è la caratteristica fondamentale del brano, spinta da un gioco di luci ed ombre che pian piano prende forma e si fonde nell’universo circostante.”

Gli fa eco lo stesso Drago:

“Per il videoclip, insieme al regista abbiamo voluto ricreare un universo che man mano prende forma sino a diventare parte di me.

È stato bello e allo stesso tempo stimolante, perché essendo un video essenziale, girato fondamentalmente in un’unica inquadratura con focus sul mio volto, si ha un po’ la sensazione di essere osservati e che tutti si aspettino che faccia qualcosa di “eccezionale”, ma che in realtà non faccio, se non lasciarmi trasportare dalla canzone e dall’ emozione che sentivo in quel momento.”

SIAMO UNIVERSO – IL TESTO

Testo e Musica: Roberto Dragonetti, Tommaso Colliva

Label: Solid Records

Edizioni: Laboratori Testone / Solid Records

Ognuno diverso ed ognuno se stesso

Ma in questa stanza io e te, siam forti come non mai

E mentre il mondo esplode, noi qui dentro a far l’amore

Protetti dalle pareti, boati senza rumore

Non ci riusciranno neanche i poeti

A scrivere quello che ognuno ha

Perché siamo universo

E non ci capiranno mai

Fino in fondo

Non ci capiranno mai

Perché siamo universo

E non ci capiranno mai

Fino in fondo

Non ci capiranno mai

Sei un viaggio in mare aperto, senza bussola e motore

Ma se seguo la tua schiena, mi porta dritto all’equatore

Intanto il vento secco, porta dolce la mattina

Rimani ancora qui che la terra ormai è vicina

Non ci riusciranno neanche i poeti

A scrivere quello che ognuno ha

E non ci porteranno via i segreti

Che ognuno dentro se custodirà

Perché siamo universo

E non ci capiranno mai

Fino in fondo

Non ci capiranno mai