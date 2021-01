E’ uscito Fumo Denso (NoOx Rec), il nuovo singolo di Salem Addams. Si tratta di un brano intimo, malinconico, che segna un’altra tappa dell’artista ligure nel proporre un rap conscious inedito, in grado di omaggiare la scuola cantautorale genovese. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Salem Addams è il nome d’arte di Alex Mussa, giovane rapper di origini dominicane nato nel 1993 a Sanremo poi trasferito a Genova.

Fumo Denso racconta una notte senza fine affrontata con sigarette e alcool, aspettando l’alba di un giorno che Salem Addams vivrà solo alla sua fine.

Il ragazzo accarezza così i ricordi di una relazione che oramai è finita. Lo fa con un senso di calma accettazione, sapendo che le relazioni lasciano ferite e bisogna imparare a conviverci.

“Fumo Denso è una canzone di confessioni, in cui analizzo contemporaneamente un amore tossico ormai finito e il rapporto con i miei vizi. Il testo è scritto come la pagina di un diario, creando un flusso di coscienza che si concentra sulle emozioni che caratterizzano gli addii, raccontando anche di come il dolore finisca per sfociare in un rapporto ossessivo con il fumo e l’alcol. Questi ultimi diventano sfogo, salvezza e condanna allo stesso tempo.”

Queste le parole con cui Salem Addams descrive Fumo Denso, brano prodotto da Beatcoin e Il Belze.

Una chitarra arpeggiata e una drum machine leggera danno il giusto spazio al flusso di pensieri dell’artista, che crea una canzone strofica quasi priva di ritornello con una coda che segue l’annebbiamento della mente del rapper, dovuto al poco sonno e all’alcool.

ANTEPRIMA VIDEO FUMO DENSO SALEM ADDAMS

Il singolo Fumo Denso è accompagnato da un videoclip diretto da Alessandro Ogliani e Chiara Parodi, in cui si proiettano i ricordi dell’artista di una gita al mare con la propria ex ragazza sulla costa Sanremese.

A questo si sovrappongono immagini ed elementi simbolici, che enfatizzano la forza di un sogno fatto con gli occhi aperti.

“Il videoclip del brano è un breve film immaginato per rappresentare i ricordi legati al pezzo e collegarli al presente, in cui cerco di riviverli e a allo stesso tempo di spiegarli, cercando di esorcizzare in qualche modo il passato lasciandomi alle spalle i suoi simboli.”

FUMO DENSO – IL TESTO

Testo: Alex Mussa

Musica: Danilo Sperto e Gabriel Gutierrez

Editori: Thaurus Publishing

Il fumo nella stanza è denso e oggi non esco

dovrei pensare più a me stesso e oggi non riesco

quanti giorni come questo giorni che ho perso

ho un problema in questo caso te lo confesso

tampono le ferite ma con le cartine

da qualche mese non vedo più le mattine

Nike e pigiama per comprare i filtri

ma nel mezzo di una notte senza fine

mi viene sempre il dubbio che non passerà più

forse durerà finchè non passerai tu

non ho più segreti ormai la maschera è giù

vorrei averti tra le braccia come un bimbo il peluche

affogo la tristezza in acque torbide

mi mancano quelle tue labbra morbide

il fatto di quando perdi un complice

è che difficile dimenticare il codice

so mandarti a fanculo ma non dirti ti amo

sì dai te lo dico dopo che l’accendiamo

sì a modo nostro sempre come vogliamo

so fare forte e so anche fare piano

ora fumo per due ma non parlo per due

non ci sono altri due come noi due

nessuno ha fatto il fuoco che facciamo noi due

ma questo lo sappiamo solamente noi due

ne giro un’altra prendo come un rinforzo

nella mia vita non ho mai rincorso

l’unica cosa a cui non sono disposto

non c’è tua domanda a cui non abbia risposto

cerco solo un posto in cui non sono di troppo

e non so cosa voglio forse ho fumato troppo

non so cosa voglio forse ho fumato troppo

non so cosa voglio forse…

Vorrei fosse tutto diverso, vorrei avesse un’altra forma

però indietro non si torna, so che indietro non si torna

Continuerò a fumare anche se non mi conviene

non bevo per dimenticare, bevo per bere

non dovrei avere una pastiglia nel bicchiere

dimmi tu che cosa mi fa male e mi fa bene

di tagli ne ho tanti ma tu sei il mio preferito

vuoi ti dica che mi manchi? dai, ti sembro il tipo?

il bicchiere da spalla l’accendino come amico

sarò sul fondo se ti chiederai “dov’è finito?”

Foto di Chiara Parodi