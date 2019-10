Mi Gira la Testa è il singolo apripista del nuovo progetto cantautorale del chitarrista Osvaldo Di Dio, che per l’occasione ha scelto lo pseudonimo didio.

L’artista nella sua carriera ha accompagnato in tour numerosi artisti italiani come per esempio Eros Ramazzotti e Franco Battiato e ora è impegnato nella tournée di Cristiano De André (Qui la videointervista realizzata al cantautore e polistrumentista figlio di Faber).

Il videoclip del singolo Mi Gira la Testa è in anteprima su All Music Italia ed è così descritto dal cantautore.

“Il brano parla della frenesia del tempo che viviamo, il protagonista vive e subisce il vortice di informazioni in cui siamo risucchiati ogni giorno. Prova però a fermarsi un attimo per osservare le persone per quello che è il loro lato più umano, cercando di coglierne gli sguardi e i sogni. Ma tutto intorno gira velocemente non permettendogli di farlo. Per sottolineare lo stato d’animo frenetico in cui si ritrova il protagonista ho pensato di arricchire il riff che avevo in mente con l’elettronica e gli arpeggiatori, seguendo il metodo che imparai da Franco Battiato nel periodo in cui lavorai con lui.”

La produzione artistica di Mi gira la testa (Adesiva Discografica – Distribuzione The Orchard) è stata curata da Osvaldo Di Dio e Paolo Iafelice.

DIDIO – MI GIRA LA TESTA – ANTEPRIMA VIDEO

Il singolo è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Simone Pezzuto per A Make Media Film.

“Nel video ho voluto mettere in scena la cosiddetta dipendenza da smartphone. Il protagonista trascorre tutta la serata “scrollando” il feed dei social, non accorgendosi minimamente del tempo che scorre, scandito dal “video nel video” trasmesso dal televisore che resta sempre acceso nella stanza, ma che lui praticamente non guarda neanche un momento. Riesce a trovare una via di fuga solo tramite la musica quando, sul finale, prende in braccio la chitarra, l’unica cosa in grado di fargli posare lo smartphone.”

Queste le parole di didio che descrivono il videoclip del brano.

MI GIRA LA TESTA – IL TESTO

Testo e Musica: Osvaldo Di Dio

Edizioni: Adesiva Discografica

Mi gira la testa, la testa è un pallone

Io provo a calmarmi, tutto intorno si muove

Da zero a cento in qualche secondo

Chi parte in vacanza, chi senza ritorno

Mi gira la testa da quando son nato

Ma è solo una scusa perché non ho studiato

Che tanto la scuola, la scuola non serve

Ti prepara per vincere e non ti insegnano a perdere

A perdere, a perdere.. nessuno che ti insegni mai a perdere

Cerco di stare sempre al centro dell’attenzione,

Per collezionare sguardi e sogni di persone

Dentro un movimento, lento che va verso il mare

Devi solo saper aspettare, tempo al tempo

Mi gira la testa mi sveglio sudato

Accendo il telefono ricomincio da capo

“Perché non rispondi?” Scusa stavo dormendo..

Non siamo più liberi nemmeno un momento

Ma la soluzione è facile

Basta dire ogni tanto un no

Cerco di stare sempre al centro dell’attenzione,

Per collezionare sguardi e sogni di persone

Dentro un movimento, lento che va verso il mare

Devi solo saper aspettare, tempo al tempo