E’ uscito Sabato Sera (Etichetta RavOro / Distribuzione Artist First), il nuovo singolo del cantautore romano Matteo Sica (Qui l’articolo sul singolo Traffico, uscito la scorsa estate). Il vincitore del Deejay On Stage 2018 di Radio Deejay ha deciso di proporre il videoclip del brano in anteprima su All Music Italia.

Sabato Sera è un brano in cui si respira tutta la vena cantautorale di Matteo. Un testo ricco di poesia per il racconto di una storia d’amore vissuta soltanto una sera alla settimana.

Il singolo è stato prodotto da Matteo Costanzo, masterizzato presso il Mastering T-Recs Studio con produzione esecutiva a cura di Italian Music News. Le edizioni sono di RavOro di Marcello Cirillo.

“L’aspettativa di un amore, che, spesso, si rivela totalmente diverso da come lo si immaginava. Si vorrebbe che una storia fosse al top in ogni momento ed invece la sintonia c’è solo quel “Sabato Sera” quel momento magico in cui tutto fila liscio.”

Queste le parole scelte da Matteo Sica per descrivere il singolo.

MATTEO SICA – ANTEPRIMA VIDEO – SABATO SERA

Il brano Sabato Sera è accompagnato da un videoclip girato dal regista Andrew Superview e dal suo team. Protagonisti sono due giovanissimi e noti influencer, ovvero Noa Planas e Matteo Andreini. I due ragazzi, coppia anche nella vita, hanno reso le emozioni di una storia d’amore con un’interpretazione naturale e intensa.

“Ci si incontra, ci si ama e poi c’è l’assenza e la sensazione di solitudine. Ma continui ad amare perché quella persona è la tua cura ma ti brucia dentro, ti brucia nella gola. Noa Planas e Matteo Andreini, con il team di Superview, hanno interpretato perfettamente questo concetto con l’alternanza del c’è e non c’è.”

Così Matteo Sica spiega il videoclip.

MATTEO SICA – SABATO SERA

Testo e Musica di Matteo Sica

Edizioni: RavOro

Oggi tocca a me

ad offrirti quel gelato

anche se fa freddo.

Vorrei dirti che

notte e giorno penso a te

ma non so se me la sento.

Dovrei cogliere l’attimo

e qualche tuo battito

ma sono troppo imbranato

Per darti un abbraccio

o farti un complimento

dici che poi ci sentiamo

quando avrai un po’ più di tempo

Ti amo solo di sabato sera

e la settimana ti odio

tra due giorni sarà primavera

questo tempo è da manicomio

perché non sei con me

non sei qui con me

perché non sei con me

non sei qui con me

Scorri dentro me

come flecainide

che mi brucia la gola

vuoi partire con me

quando il sole non c’è

e invento nuvole viola

Ma poi tu vuoi sparire

senza nemmeno avvisare

perché a te non dispiace

lasciare un taglio che fa male

Ti amo solo di sabato sera

e la settimana ti odio

tra due giorni sarà primavera

questo tempo è da manicomio

perché non sei con me

non sei qui con me

perché non sei con me

non sei qui con me

Dividiamoci il traguardo

che di strada avrai la mia

sento battere sul petto

questa tua malinconia

e nascondo la paura

di vederti un giorno andare via

Ti amo solo di sabato sera

e la settimana ti odio

tra due giorni sarà primavera

questo tempo è da manicomio

perché non sei con me

non sei qui con me

perché non sei con me

non sei qui con me

perché non sei con me

non sei qui con me

perché non sei con me

non sei qui con me