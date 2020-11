Il 27 novembre è il giorno dell’uscita del nuovo singolo dei Malvax Fotogenica (etichetta Piuma Dischi, distribuzione Artist First). Il videoclip, diretto da Leonardo Foschi e Letizia Ballarini, è in anteprima su All Music Italia.

Fotogenica è stato selezionato tra i 60 di Sanremo Giovani ed è un brano in cui si può riconoscere un pop d’autore romantico e sognante.

“Fotogenica è nata un anno fa, quando tutto era ancora normale e pensare al futuro era quasi automatico, e soprattutto era sempre qualcosa di bello. È nata durante un cambiamento e parla di cambiamenti, del bello di cambiare strada e di trovare la propria. Parla della vita come se fosse un trasloco, o parla di un trasloco per raccontare la vita, ma il bello della vita, un continuo casino che riesce sempre, giorno dopo giorno, a lasciarti qualcosa. Anche nel video abbiamo provato a ricreare queste sensazioni: nella confusione di una vecchia (ma nuova) casa, di cartoni sparsi e di gelati sciolti, quello che non cambia è il sorriso di una giovane coppia che non vede l’ora di cominciare a vivere.”

Così la band dei cinque ragazzi di Pavullo sul Frignano descrive Fotogenica.

Fotogenica riconferma la voglia della band di prendere la vita di tutti i giorni e trasformarla in musica.

La ricerca di una nuova identità, già emersa nel singolo precedente Esci col cane, si fa ora strada con un sound deciso dove il ritmo pop flirta con chitarre elettriche e synth vintage e dove l’intimità delle parole si unisce al groove deciso e accattivante che solo una band può creare. Il brano anticipa l’uscita dell’album che vedrà la luce nei prossimi mesi.

La canzone parla di un trasloco, di una nuova casa. Racconta la voglia di iniziare la propria vita, di avere la propria indipendenza, di cercare la propria strada. Descrive una fase della vita, quella in cui iniziano i veri cambiamenti, che vanno affrontati ma anche vissuti a pieno. Questa canzone racconta la bellezza delle strade nuove, in discesa o salita che siano, e ricorda che, anche nel mezzo della salita più dura, si può venire bene in foto.

ANTEPRIMA VIDEO MALVAX FOTOGENICA

Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Leonardo Foschi e Letizia Ballarini, in cui appaiono Elisa Nardini e Lorenzo Morandi.

FOTOGENICA – IL TESTO

Testo: Francesco Lelli

Musica: Malvax

Prodotto e arrangiato da Malvax e Marco Bertoni

Faremo finta che

tutte le stanze siano fate come le volevi te

Che questo letto che non ha coperte

Ti tenga al caldo quando viene notte

Facciamo finta che

Mi sveglio coi tuoi passi dentro un bagno

Che però non c’è

Forse lo trovo nella stanza accanto

Forse A trovo nella stanza accanto

Sai la note fa pensare troppo

E la mattina non ho dormito un cazzo

E c’è il latte che sta lì da un mese e mezzo

E la mia stanza che non pulisco da un pezzo

Domani andiamo all’Ikea per fare casa tua

O una fotografia vedremo come va

Qualcosa che ci va anche se poi non va

Anche se pioverà

Sei fotogenica Sei fotogenica

Domani andiamo all’Ikea per fare casa tua

O una fotografia vedremo come va

Qualcosa che ci va anche se poi non va

Anche se pioverà

Sei fotogenica Sei fotogenica

Stasera dove vuoi andare

che non mi va di cucinare

poi è sabato e voglio solo respirare

Faremo finta che

In questa cucina farò la colazione ed il caffè

E che il soggiorno avrà il televisore

che decidi te

Sai la notte fa pensare troppo

E la mattina non ho dormito un cazzo

E c’è il latte che sta lì da un mese e mezzo

E la mia stanza che non pulisco da un pezzo

Domani andiamo all’Ikea per fare casa tua

O una fotografia vedremo come va

Qualcosa che ci va anche se poi non va

Anche se pioverà

Sei fotogenica sei fotogenica

Domani andiamo all’Ikea vedremo casa tua

O una fotografia e l’effetto che ti fa

Anche se non ti va anche se poi non va

Anche se pioverà

Sei fotogenica Sei fotogenica

Sei fotogenica Sei fotogenica

Sai la notte fa pensare troppo

E la mattina non ho dormito un cazzo

E c’è il latte che sta lì da un mese e mezzo

Domani andiamo all’Ikea per fare casa tua

O una fotografia vedremo come va

Qualcosa che ci va anche se poi non va

Anche se pioverà

Sei fotogenica Sei fotogenica

Sei fotogenica Sei fotogenica