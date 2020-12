A un anno dalla pubblicazione del primo Ep di inediti in lingua inglese People Know (Qui la nostra videointervista), è ora disponibile il nuovo singolo di Mael Greta. Il videoclip, diretto dal regista Claudio Zagarini, è in anteprima su All Music Italia.

Il brano, prodotto e arrangiato da Giuliano Boursier, e vede per la prima volta Mael interpretare e pubblicare un brano in lingua italiana. Greta porta la firma dallo stesso Boursier e di Oscar Giuffrè.

“Greta è un’anticonformista. Una di quelle donne che non scende a compromessi. Per questa ragione la si ama oppure la si odia. La vita di Greta è un tripudio contrastante di colori chiaro scuri, senza mezze tinte, che getta secondo istinto e irrazionalità. Come un quadro olio su tela. Eppure Greta, in fondo, sa essere molto dolce, se vuole.”

ANTEPRIMA VIDEO MAEL GRETA

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Claudio Zagarini. Il personaggio di Greta, interpretato da più attori passa, sempre attraverso l’arte, i concetti della multipersonalità e multisessualitá, senza preoccuparsi di violare la morale o il pudore, proprio come avviene in preda ad un raptus creativo.

Tra le comparse Debora Paolillo, Enrico Fiore, Katia Pelagalli, Kornelija Klimenkaitè, Lisa Parodi, Luca Abate, Luca La Marca, Luca Pinto e Roberto Pasquale.

GRETA – IL TESTO

(G. Boursier / G. Boursier – O. Gioffrè

Edizioni musicali: Ahead of Time srls)

Greta

Dipinge la vita olio su tela

Viaggiando senza meta

Come Van Gogh

in uno stato di shock

disegnò, poi, un quadro top

Così stasera

mi fai sentire ancora più vera

piena come la luna

sopra la mia città

Un viaggio si fa.

Quanto durerà?

Vorrei che mi porti dove c’è il sole

Dove c’è musica

Non ci sono fermate

Tra salite e discese

Ci sono parole che non fanno rumore

Si accendono al buio

Trovano la direzione

Ci sono parole che non sanno più fingere

Ma sanno arrivare

Tu cercale

fuori o dentro te

Greta

Io questa sera mi sento più viva

Mi sento una cometa

Che non si spegne mai,

non si raffredda mai,

non ti lascerà mai

Guarda! Ti porterà dove c’è il sole,

dove c’è musica

Dove si farà la guerra

a soli colpi d’amore

Ci sono parole che non fanno rumore

Si accendono al buio

Trovano la direzione

Ci sono parole che non sanno più fingere

Ma sanno arrivare

Tu cercale

fuori o dentro te

Ogni silenzio vale

Più di ogni attrazione che

Si potrà mai mai immaginare

Più di ogni opinione che

Si perde nel tempo

Ci sono parole che non fanno rumore

Si accendono al buio

Trovano la direzione

Ci sono parole che non sanno più fingere

Ma sanno arrivare

Tu cercale

fuori o dentro te