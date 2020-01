E’ uscito Liberami, il nuovo singolo del cantautore Annibale che anticipa l’album Elefanti che vedrà la luce nei prossimi mesi. Il videoclip, diretto dal regista esordiente Antonio Cafiero, è in anteprima su All Music Italia.

Liberami è una ballata che nel testo ricorda l’importanza delle persone che scegliamo e che nonostante tutto ci stanno accanto.

“E’ una canzone a cui tengo tanto, che per me significa l’inizio di qualcosa di nuovo e qualcosa di veramente mio. E’ una canzone che ho scritto un fine maggio di qualche anno fa, nella mia camera e rappresentava per me la mia preghiera, il mio lasciarmi andare. L’ho scritta molto velocemente, ricordo che in quel momento avevo bisogno di quelle parole per lasciare andare un sentimento che ormai porto con me da tanto tempo. E’ stato per me il mio modo per ringraziare chi ha deciso di starmi accanto, nonostante le paure, i tormenti e le difficoltà.”

Queste le parole di Annibale, che prosegue dicendo:

“Liberami racconta della speranza come via di salvezza dalle difficoltà della vita. Liberami racconta delle persone che ci possono aiutare ad affrontare le paure; racconta anche dell’amore -quello nudo e silenzioso- che può darci la forza per imparare a camminare anche al buio, mentre si cerca la strada per sconfiggere tutto quello che non si sa accettare e coloro che non arrivano a capire il valore degli altri.”

ANNIBALE – LIBERAMI – ANTEPRIMA VIDEO

Liberami è accompagnato da un videoclip diretto da Antonio Cafiero con protagonisti Carmen Annibale e Renato de Simone. E’ stato scritto dallo stesso regista insieme a Fabio Paolone.

Nel video, in anteprima su All Music Italia, viene rappresentato il rapporto dei due protagonisti nella routine quotidiana tra disordine e noia. Un viaggio di speranza verso una sensazione di liberazione in cui gli attori esprimono chiaramente un’alienazione che pare senza fine.

LIBERAMI – IL TESTO

Testo e musica di Nicolò Annibale

Liberami,

ti prego liberami

dal tormento

e dalle paure

Liberami dalla notte

che ci inghiotte

e non ci fa dormire.

Liberami da ogni vincolo

che ci distrugge

e non ci fa campare

lascia la luce accesa

sto imparando a camminare

Tu puoi,

non andare

non lasciarti avvolgere

ti prego,

resta qui

non scappare,

per favore

libero,

da tutto ciò

che non va vivere

e dalle incertezze

libero

dalla paura

di poter fallire.

Liberi

ci confondiamo

tra la gente che sa dormire

muti

ci consoliamo

nascosti a letto

da chi non vuol capire

liberami,

dalle ingiustizie

che a volte

non so accettare

nudi,

noi ci godiamo

la solitudine del nostro amore

Tu puoi,

non andare

non lasciarti avvolgere

ti prego,

resta qui

non scappare,

per favore

libero,

da tutto ciò

che non va vivere

e dalle incertezze

libero

dalla paura

di poter fallire.

Foto di Antonio Cafiero