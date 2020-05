E’ uscito lo scorso 8 maggio per l’etichetta Metatron (edizioni Sugar/Metatron – distribuzione Artist First) La semplice volontà, il nuovo singolo della cantautrice con l’arpa Luci. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Sono passati un paio di mesi dalla pubblicazione del brano Dal Principio e con La semplice volontà l’artista molisana Luci svela un nuovo lato della sua sfaccettata personalità.

Il brano porta la firma di Giuseppe Zingaro (ZinGiu dei VIITO) ed è arricchito nell’arrangiamento da contributi elettronici del produttore Aurelio Rizzuti che si è occupato anche del mix presso il Cubo Rosso Recording di Roma.

La semplice volontà racconta con un’ermetismo essenziale quei momenti di cui non si ha il controllo, quelli in cui non basta la volontà per farli accadere o per impedirli: gli addii, le fasi di transizione, le partenze.

Dal brano emerge l’inevitabile necessità di mettere a nudo un sentimento non più benefico, per accettare i cambiamenti e ricominciare a immaginare un futuro pieno di nuovi desideri e viaggiare finalmente più leggeri.

ANTEPRIMA VIDEO LUCI LA SEMPLICE VOLONTÀ

Il videoclip, scritto e girato in casa da Gabriele Brunetti, gioca liberamente con la grafica di copertina del singolo, cioè l’immagine di una installazione simbolica di bambole dell’artista Ivana Volpe, ispirata in sogno proprio da Luci.

“Le idee sono astratte e le storie sono idee. Mi piace avere a che fare con storie che mescolano la realtà con l’astrazione. Tutto quello che vedi, può essere reale, anche se non lo è: sta all’interpretazione personale stabilire quale sia la rappresentazione del reale e quale quella di un sogno. Nel video ci sono due mondi entrambi potenzialmente reali. Sono le bambole a essere state catapultate nella nostra realtà dalla loro? Appartengono alla nostra realtà grigia e quello a colori è il sogno di un mondo ideale? Io la mia interpretazione ce l’ho.”

Queste le parole del regista per descrivere il video.

LA SEMPLICE VOLONTÀ – IL TESTO

Testo e musica di Giuseppe Zingaro (Zingiu dei VIITO)

Edizioni: Sugar Publishing e Metatron S.r.l.

Label: Metatron

Distribuzione: Artist First

Parti

sotto la nebbia di un’alba

Una

sola sosta segreta

Snuda

questo amore patetico

Che canta

della fuga di una musa stanca

Se solo potessi venire con te

Seguirei tutti i tuoi passi a ritmo di valzer

Anch’io vedrei le tue lune svelare le mete

Ma so che non basterebbe la semplice volontà

Vorrei

abitare il tuo sonno

sano

Ma è di notte che fiorisce

lontano

Questo prato indifferente

al buio

Del mondo che si spegne stanco

Se solo potessi venire con te

Seguirei tutti i tuoi passi a ritmo di valzer

Anch’io vedrei le tue lune svelare le mete

Ma so che non basterebbe la semplice volontà