E’ uscito Io e Te, il nuovo singolo del cantautore di origini marocchine Zak Munir. Un brano che si distacca dalle sonorità alle quali il giovane artista ha abituato il suo pubblico, ma che ripercorre le orme del cantautorato italiano tipico degli anni 60, rilette con modernità.

Io e Te porta la firma dello stesso Zak Munir e di Chrstian D’Errico, che si è occupato della composizione della musica.

Il brano, che arriva a poco più di un anno da Soldi e Gioielli, parla della semplicità di una vita vissuta con i suoi difetti e le sue piccole incertezze. Si tratta dell’apripista del nuovo album al quale Zak Munir sta lavorando e che vedrà la luce prossimamente.

“Il desiderio di scrivere ‘Io e te’ mi è venuto perché a trent’anni, dopo svariate esperienze, ho incontrato la persona per la quale valesse veramente la pena fermare il mio tempo (cit. : “Ho fermato il tempo per te”). Per la realizzazione del videoclip mi sono rivolto al regista e sceneggiatore Giovanni Bufalini che ha prodotto e collaborato alla realizzazione di corto e lungometraggi, documentari, spot e videoclip che hanno ricevuto menzioni speciali e vinto premi in diversi festival e che si è formato ed ha collaborato con alcuni noti artisti della scena nazionale: Roberto Benigni, Andrea Camilleri, Gianluca Fumagalli, Ennio Fantastichini, Daniele Silvestri, Alessandro Benvenuti, Rosario e Giuseppe Fiorello, solo per citarne alcuni. E’ stata una bellissima esperienza, del tutto nuova per me. Mi è piaciuto tantissimo anche lavorare con dei ballerini giovani ma talentuosi, portati sempre da Bufalini, che hanno creato una coreografia appositamente per la mia canzone.”

Queste le parole dell’artista nato a Roma nel 1989 il cui vero nome è Zakaria Mounir.

ZAK MUNIR – IO E TE – ANTEPRIMA VIDEO

Il brano è accompagnato da un videoclip scritto e diretto da Giovanni Bufalini. Fotografia, ripresa e montaggio sono state curate da Simone Serafini.

IO E TE – IL TESTO

Testo: Zakaria Mounir

Musica: Chrstian D’Errico

Edizioni: Margal Music

Il tuo sguardo non stanca mai

Senza trucco , del tutto non c’è

Io ti porto qui dentro, dove chiave non c’è

Ho bisogno di un ora un secondo tu..

dammi il tempo

di sistemarmi un pò

il pantalone mi sta stretto

mi sono ingrassato un pò

il tuo abito di seta

il rosso ti dona

e quegli occhi da felina

graffi l’anima

io e te

portiamo le stelle qua giù

rediamo l’oceano più blu

insieme te

le nuvole fan da cuscino

sdraiati qui con me

ho fermato il tempo per te

con le tue calde mani

il ghiaccio sai rompere

ed ora fa caldo qua

e ora fuoco ci scalderà

questo fuoco ci marchierà

è difficile starti lontano

impossibile fare più piano

dammi il tempo

di controllarmi un pò

il rossetto l’ho tolto dal mento

un altro bacio e volerò

le tue labbra cosi belle

un opera d’arte per me

sei una tela magnifica

sei la mia metà

io e te

portiamo le stelle qua giù

rediamo l’oceano più blu

insieme te

le nuvole fan da cuscino

sdraiati qui con me

ho fermato il tempo per te

Ho fermato il tempo per te

Ah ah ah