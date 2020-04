Il 10 aprile è il giorno dell’uscita di Iene, il nuovo singolo di Francesco Vannini, che anticipa l’uscita dell’album Non siamo mica le star previsto per il 15 maggio. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Iene è la traccia che aprirà il nuovo album di Francesco Vannini. Racconta una società in trasformazione, in lotta contro la crisi economica, ma anche di valori umani e di cultura a tutti i livelli.

“Iene è il primo singolo del mio terzo lavoro discografico da solista che si chiamerà “Non siamo mica le star”. Si tratta di una canzone che analizza dal basso la società in un passaggio storico in cui la crisi economica, ma ancor di più culturale, si palesa già a partire dalle cose più banali. Si tratta di rendersi conto che la società di oggi non è più istintivamente inclusiva ed accogliente, che non basta più lo spazio personale ma che si cerca di allontanarsi il più possibile dal contatto fisico e intellettuale dei nostri interlocutori. Il sorriso è una cartina tornasole di questo stato di cose. Ogni sorriso sembra inquietantemente prendere la forma di una smorfia, di un ringhio, una sorta di avvertimento insomma che, si, siamo cordiali l’uno con l’altro, ma comunque non mi fido di te e sono pronto ad azzannarti al primo passo falso. Anche nel mal comune il gaudio diventa molto più di metà e ogni affermazione, per quanto scientificamente, logicamente, grammaticalmente corretta viene confutata dal basso della propria ignoranza, soltanto per poter nutrire il proprio ego, sganciandolo da ogni evidenza oggettiva. Insomma è l’epoca in cui siamo tutti dottori, tutti statisti, tutti allenatori. Ma soprattutto è l’epoca in cui siamo tutti più ricchi, pur non avendo più i soldi neppure per il pane.”

Queste le parole con cui Francesco Vannini spiega Iene.

ANTEPRIMA VIDEO – FRANCESCO VANNINI – IENE

Iene è accompagnato da un videoclip per il quale Francesco Vannini si è occupato insieme a DNV Productions soggetto, regia, riprese, montaggio, editing.

Il videoclip è la contrapposizione tra Francesco Vannini e il suo alter ego Francis McVan (personaggio che vanta una sua discografia reale, con due singoli all’attivo e diverse partecipazioni a concorsi e festival).

“L’idea che sta alla base del videoclip di “Iene” è duplice: da una parte c’è Francesco Vannini, cantautore tipico, con chitarra in braccio e la propria voce, che porta avanti la propria musica nonostante un’entità esterna continui a cercare di coprirlo con vernici di ogni colore; dall’altra parte c’è Francis McVan (alter ego di Vannini, con una discografia propria e un’attività musicale reale), prototipo della musica pop leggera e non allineata, che sfiora il trash e il kitsch ballando sull’orlo di un vortice di fuoco che cerca in ogni modo d’inghiottirlo. Dietro queste due immagini ci sono due messaggi precisi: da una parte la necessità di considerare la musica d’autore come vera e propria forma d’arte alla pari con ogni altra forma artistica, dall’altra parte l’invito ad ascoltare la musica con la mente aperta ad ogni genere, senza nessun pregiudizio che non riguardi esclusivamente il proprio gusto musicale e dunque di non etichettare come “immondizia” qualcosa soltanto perché al nostro orecchio non piace.”

Così l’artista spiega il videoclip in anteprima su All Music Italia.

IENE – IL TESTO

La fame è fame,

altro che amore nelle vene!

Se non c’è il pane

qui diventiamo tutti iene.

Che cosa vuoi?

La vita sai, è già piena d’avvoltoi!

Che cosa vuoi?

Se non ti sfamo, tu mi mangerai!

La fame è fame

altro che canzoni d’amore!

Se non c’è il pane

c’è chi potrebbe farsi male.

Che cosa vuoi?

di aria certo tu non camperai!

Che cosa vuoi?

se non ti vendo, tu mi svenderai!

Ti ricordi i tempi delle passeggiate,

delle ferie al mare, delle discoteche?

ti ricordi i tempi dei diamanti veri,

viaggi per l’estate e fame per inverni interi?

La fame è fame,

ci siam venduti anche l’amore,

Qui non c’è il pane

e rosicchiamo anche il cartone.

Che cosa fai?

la vita sai, non è mai come vuoi!

Ma cosa fai?

se non ti attacco mi distruggerai!

Ti ricordi i tempi delle auto veloci,

delle prime classi, delle mille luci?

ti ricordi i tempi delle spese pazze?

Ora tasche vuote, toppe ed incertezze!

ti ricordi i tempi dei bei cinque stelle,

scarpe di vernice, camicia e bretelle?

Ti ricordi il boom della tua amata economia?

Ora è esploso tutto, anche casa tua!

La fame è fame,

nel bel paese senza pene,

ma che coglioni…

ridiamo tutti come iene!