Bamba è il nuovo singolo del cantautore viterbese Icastico, uscito lo scorso mese di giugno (ne abbiamo parlato Qui). Il videoclip diretto dal videomaker Oscar Serio.

Si tratta di un pezzo in cui si racconta la volontà di liberarsi dai difetti e da tutto ciò che ci rende umani. Un loop autodistruttivo che si alimenta con espedienti che non fanno altro che peggiorare la situazione. Il segreto è… l’accettazione!

Il testo di Bamba è stato scritto da Icastico, mentre musica e produzione sono stati curati da Alessandro “Apollo” Presti dei Dear Jack.

“Siamo tra i primi in Italia ad avere utilizzato per un videoclip un nuovo particolare tipo di telecamera a 360° che ci ha permesso di realizzare sequenze altrimenti irrealizzabili con i metodi convenzionali. Il risultato è talmente inusuale da risultare teatrale, ed è perfettamente in linea con quello che volevamo esprimere. Noi Millenials viviamo in una farsa. Anche il mondo della musica è così. Fare il musicista oggi significa nel destreggiarsi nell’ignobile arte di ‘far sembrare ciò che in realtà non è’.”

Queste le parole dell’irriverente cantautore per descrivere Bamba, singolo che arriva dopo il discreto riscontro del precedente Alcolico.

Attualmente Icastico è al lavoro per l’album d’esordio.

ANTEPRIMA VIDEO ICASTICO BAMBA

Il singolo è accompagnato da un videoclip girato a Trani dal videomaker Oscar Serio, con la partecipazione dello stesso Icastico, Simone Bravi e Marco Cilo.

“Abbiamo passato due giorni di fuoco a Trani a girare un videoclip che vi farà lussare la mandibola.”

Queste le parole del cantautore postate sui social in occasione delle riprese del video. Ha, poi, aggiunto, per anticipare il lancio.

“Chi non se lo guarda al day one è un regazzino.”

BAMBA – IL TESTO

AUTORE: ICASTICO

COMPOSITORI: ALESSANDRO PRESTI, SVENO FAGOTTO

Parliamo un secondo di come funziona

Un giorno ti svegli e senti l’anima

Che spinge per uscire dall’esofago

Una mano che ti afferra il cuore da dentro

Due dita in gola, e l’altra mano alla cabeza

Parliamo un secondo di come funziona

È troppo che nascondi i mostri sotto al letto

E questo è il conto con te stesso

E l’inferno è un massaggio cinese

Con tanto di “happy ending”

Paragonato al rancore che porto in grembo

Ed io sto male evvabbeh!

Ma pure tu non è che scherzi

Non è che ci vai piano eggià

Dici che ho un cuore grande

Come quello immacolato di Maria

Solo perché, signora mia

Smadonno dentro!

Giuro non bevo più spiegami

Come annegare in un mare di Whisky

Invecchiato decenni distanti dal giorno

Che venivo al mondo facendo la

Scelta letale di accettare di respirare

di stare male, di stare male, di stare male!

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Cosa mi inventerò quando sarò vecchio

E non potrò più consolarmi con la figa come adesso?

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Parliamo un secondo di quello che credi

L’equilibrio è una bugia lo aspetto

Dai trent’anni che ho buttato via

Sicuramente è colpa mia, che sono fatto male

Hai sempre avuto ragione, me ne farò una ragione

Ora ti prego perdonami

Vorrei scavare una fossa profonda

Un miliardo di piedi e buttarmici dentro

Col peso che sento

Perché non sopporto più il fatto di respirare

Di stare male, di stare male, di stare male, di stare male

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Cosa mi inventerò quando sarò vecchio

E non potrò più consolarmi con la figa come adesso?

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Cosa cerchi in fondo alle mutande

Mentre sorridi e mi dici sei diventato grande?

È più una malattia non ho più voglia di scopare

Ma tu stai già pregando inginocchiata sull’altare

Fuma fuma, che ti ho scritto una poesia

Tutto l’amore che avevo l’ho già buttato via

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Cosa mi inventerò quando sarò vecchio

E non potrò più consolarmi con la figa come adesso?

Alcol caffeina sigarette sesso facebook

Bamba depressione la tua immagine allo specchio

Bevi bevi, che l’equilibrio è una bugia

Lo aspetto dai trent’anni che ho buttato via

Cosa cerchi in fondo alle mutande

Mentre sorridi e mi dici sei diventato grande?

Fuma fuma, che ti ho scritto una poesia

Tutto l’amore che avevo l’ho già buttato via

Cosa mi inventerò quando sarò vecchio

E non potrò più consolarmi con la figa come adesso?

Foto di Ilaria Fochetti