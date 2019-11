E’ uscito lo scorso 8 novembre in esclusiva su Spotify Termini (etichetta Noise Symphony / distribuzione Pirames International), il nuovo singolo del cantautore romano Galil3o.

Il brano, ironico e pungente nel testo, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, mentre il videoclip è in anteprima esclusiva su All Music Italia.

“Ma perché dedicate canzoni sempre alle ragazze che vi lasciano?! Questo commento, lasciato sotto il video del mio primo singolo ‘Parte di me’, mi risuonò nella testa fortissimo. Aveva ragione! Di getto presi un foglio e scrissi: ‘Quella stronza mi ha lasciato, ma non canterò di lei!’. Era tardi, dovevo correre a lavoro, presi la Metro C. Per arrivare a Termini devo scendere a San Giovanni e tornare indietro con la Metro A. ‘È follia”’-pensai- ‘Ma perché non hanno fatto fermare la Metro C a Termini?’. In quello stesso momento una ragazza stupenda mi stava sorridendo. Ho pensato di dedicarle una canzone e l’ho chiamata ‘Termini’.”

Così Galil3o racconta la genesi di Termini.

Il brano è stato arrangiato e prodotto da Luigi Chiappari e Andrea Guastadisegni e masterizzato da Francesco Tosoni negli studi di Noise Symphony.

Termini rappresenta un viaggio in metro nella Capitale, ma anche un viaggio all’interno della propria storia personale.

Lo stile è quello che che ha contraddistinto la scrittura di Galil3o fin dagli esordi. Un filo di ironia che serve per superare ogni avversità.

ANTEPRIMA VIDEO – GALIL3O – TERMINI

Il brano è accompagnato da un videoclip girato da Egidio Amendola (Midria) e che vede protagonisti lo stesso Francesco Galioto (Galil3o) e Giulia Piermarini.

GALIL3O

Galil3o è il nome d’arte di Francesco Galioto, artista la ci caratteristica è quella di scrivere canzoni d’amore malinconiche, ma con un pizzico di ironia.

Con la sua prima band, gli FSH, nel 2014 apre i concerti di numerosi big della musica italiana.

Nel 2015 nasce il progetto Galil3o. Per due edizioni consecutive (2015 e 2016) apre il Rino Gaetano Day a Roma, lo storico concerto dedicato all’artista scomparso nel 1981.

Nel 2018 esce il suo primo singolo Parte di me (Qui il videoclip) che giunge tra i finalisti del contest 1M Next 2018 e vince lo Spaghetti Unplugged Festival.

Qualche mese più tardi esce il nuovo singolo La prospettiva, presentato in anteprima a Le Mura in un live sold out.

Il 2019 è contraddistinto dal nuovo singolo Termini.

TERMINI – IL TESTO

Autore e Compositore: Francesco Galioto

Quella stronza mi ha lasciato

Ma non canterò di lei

perché si è seduta qui vicino una ragazza che sorride proprio a me

Indossa un cappotto color cammello

(caramello caramello caramello)

“Ti piacerebbe scoprire i miei difetti

Che poi le cose belle che so fare sono poche e le conoscono già tutti”

(le conoscono già tutti)

Scriverò per te una canzone a Termini

Ma la metro C non ferma mai a Termini?!

Chissà cosa fai e dove esci la sera

Hai già impegni o ceni insieme a me?!

Che poi, per fare un po’ di sesso soffriamo per amore – Ah ah

Non credi? che alle volte anche soli si può star bene?! – Ah ah

Ed eccola la solita canzone d’amore sputtanata – Ah ah

Ma rimane il fatto che la stronza, la stronza se n’è andata – Ah ah

Oggi è pure lunedì e si ricomincia a lavorare

tu sei scesa dalla metro ed io ti seguo

Come inseguo l’amore

Come inseguo l’amore

Scriverò per te una canzone a Termini (controcanto “Chi sei? Chi sei? Chi sei?”)

Ma la metro C non ferma mai a Termini?!

Se sentirai mai questa canzone in radio

Non saprai che è dedicata a te

Che poi, per fare un po’ di sesso soffriamo per amore – Ah ah

Non credi? che alle volte anche soli si può star bene?! – Ah ah

Ed eccola la solita canzone d’amore sputtanata – Ah ah

Neanche il miglior Biagio ai tempi d’oro l’avrebbe mai cantata – Ah ah

Ed in mezzo a tutta questa gente non ti riesco più a trovare

tu sei scesa dalla metro ed io ti seguo

Come inseguo l’amore

Come inseguo l’amore

come un cane insegue un odore

Come inseguo l’amore

come la fame cerca un sapore

Come inseguo l’amore

come il nero diventa colore

ed il silenzio diventa rumore