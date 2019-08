E’ uscito Estate in diretta, il nuovo singolo della giovane trapper AURA DARCO che preannuncia l’arrivo dell’album d’esordio. In questo brano l’artista è accompagnata dal rapper Nik.

AURA DARCO nel singolo mostra il lato positivo della trap, raccontando la vita reale senza servirsi di messaggi violenti o di denuncia.

Estate in diretta è liberamente ispirato al programma del pomeriggio di Raiuno e parla della comunicazione dei giovani che ormai passa necessariamente dall’uso dei social, che sono parte integrante della quotidianità.

“Il mio singolo ‘Estate in diretta’ è una dichiarazione alla mia generazione, a partire dai miei followers, facciamo attenzione a cosa comunichiamo e usiamo al meglio il potere dei social!”.

Queste le parole di AURA DARCO.

AURA DARCO – ESTATE IN DIRETTA – IL VIDEOCLIP

Il singolo è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Angelo Capozzi con le coreografie di Damiano Bisozzi.

Il video è un viaggio nel mondo giovanile iperconnesso, che allaccia relazioni, legami, storie, vivendo continuamente on line! Aura, insieme al corpo di ballo, ci porta in giro nei luoghi simbolo della comunicazione in real time della capitale, ovvero Palazzo Chigi, Montecitorio e Palazzo Grazioli.

“Il video di ‘Estate in diretta’ è un viaggio nel mondo giovanile iperconnesso, che allaccia relazioni, legami, storie, vivendo continuamente on line! Il mio vuole essere un messaggio positivo di usare al meglio i social che sono ormai parte della nostra quotidianità in cui veniamo a conoscenza dei fatti in tempo reale. Mi raccomando taggate i vostri amici e condividete! Che sia solo l’inizio! I LIKE IT!”.

Così AURA DARCO descrive il videoclip di Estate in Diretta.

AURA DARCO

AURA DARCO è il nome d’arte della giovane trapper Cristina Aurelia Popa, nata nel 1993 e anche autrice e attrice con varie esperienze nel mondo dello spettacolo, di cinema e tv.

Negli ultimi 8 anni ha partecipato a vari concorsi e contest musicali risultando spesso vincitrice o finalista.

AURA DARCO ha iniziato con la lirica per poi esplorare generi musicali differenti, dal pop, al jazz al funky, fino ad arrivare al soul e R&B, da cui ha creato una personale forma di trap.

Gli artisti che hanno influenzato e ispirato la sua musica sono il padre Neculai e lo zio Mihai, la musica tradizionale popolare rumena e tigana, i Rockappella (gruppo polifonico statunitense), gli artisti rumeni Anda Adam, Paola Seling, Pasarea Colibri, ma anche Britney Spears, Celin Dion, Justin Timberlake, 50 cent, Akon, Rihanna, Eryka Badu.

Estate in diretta è il primo singolo di AURA DARCO. Attualmente, è in lavorazione l’album d’esordio, per il quale si stanno valutando collaborazioni con dj e producer di musica elettronica.

ESTATE IN DIRETTA TESTO

Testo: Cristina Aurelia Popa

Musica: Cristina Aurelia Popoa – Giordano Tittarelli – Graziano Tittarelli

RaimoProduzioni

Distribuzione Believe

Belle emozioni tra il pubblico, aspettando gli invitati

Presto arriva l’intervista, fai una storia per Insta!

Solo notizie di cronaca, gossip grazie ai paparazzi

Noi tra il privé ed il backstage

Seguici sulla fanpage!

Estate in diretta, per chi nella vita no non si accontenta

Estate in diretta, questa vita scorre dentro e non aspetta

Pronti sul set per il video!

Qui festa in studio

Estate in diretta

Estate in diretta

Chiama il regista digli che è tutto ok

Capoprogetto contento che ci sei

Posta la foto sì ma non dimenticare il filtro, se sarà giusto sembreremo un quadro variopinto

Aggiungi anche una descrizione col piano d’azione

Taggaci tutti e fai attenzione che la posta in gioco è alta

Per noi postiam la vita

Tu posta la foto

Di like si riempirà la vita a noi ci basta poco

Postala presto sul profilo poi ci vado anch’io

Dimmi quando lo fai che metto il link in bio!

Non fare zapping fai swipe up and get up in!

In questo studio siamo high and I like it!

Siamo sereni