Lo scorso 29 maggio è uscito per l’etichetta Giungla Dischi, in licenza a Columbia Record / Sony Music, Voci di Corridoio, l’album d’esordio dei Réclame prodotto da Daniele Sinigallia. La band lo scorso dicembre è stata tra le finaliste di Sanremo Giovani 2019, esibendosi in prima serata in diretta su Raiuno con il singolo Il Viaggio di Ritorno (ne abbiamo parlato Qui).

Il singolo scelto per il lancio dell’album è Cosa resterà?. Il video, diretto da Lorenzo Silano, è in anteprima su All Music Italia.

“‘Cosa resterà?’ è, sicuramente, uno dei brani del disco a cui siamo più legati. Non solo perché è il primo brano che abbiamo composto ma anche perché riflette un’angoscia intima, che fa parte della crescita e con la quale tutti abbiamo, prima o poi, dovuto fare i conti, un’angoscia che deriva dalla paura per il futuro e dal senso di impreparazione per ciò che ci attende.”

Queste le parole della band composta da Marco Fiore e i fratelli Edoardo, Gabriele e Riccardo Roia per descrivere Cosa resterà?.

ANTEPRIMA VIDEO COSA RESTERÀ? RÉCLAME

Il brano dei Réclame Cosa resterà? è accompagnato da un videoclip nato da un’idea di Marco Fiore e Lorenzo Silano.

“Il videoclip del brano ne esplica il contenuto tramite un surreale inseguimento in auto fra il protagonista e il suo doppio. La corsa notturna non è altro che il confronto fra un presente oramai alla deriva e un futuro disilluso, in cui la salvezza sembra possibile solo agli altri e la speranza persiste come possibilità, che sbiadisce col passare degli anni.”

COSA RESTERÀ? – IL TESTO

In questi pochi metri quadri

Si accavallano le generazioni future

Ma l’odore di alcol e di fumo

Non è poi così diverso da quello di tanti anni fa

Da ragazzi coi sogni negli occhi

A parlare di futuro seduti a quel tavolo là

Ignorando che poi tanto

Ricade tutto nello scontato nella banalità

Due si prendono la mano

Si dicono ti amo

Ma al termine della notte

Di loro cosa resterà?

Col tempo sai tutto cambia

Tutto se ne va

Domani sarà tardi per noi due

Domani tutto svanirà

Tu non ti accorgi

Che siamo già in balia

Di un nuovo giorno

Ti sei trovato con le spalle al muro

Senza sapere ne il come ne il perché

Ma tu non raccogli col collo chino per terra

I cocci del tuo avvenire

Forse un giorno ci sveglieremo

Sapendo che era tutto un sogno tutta un’illusione

E quelle scene già vissute

Ci sembreranno ancora una volta nuove

Due si prendono la mano

Si dicono ti amo

Ma al termine della notte

Di loro cosa resterà?

Col tempo sai tutto cambia

Tutto se ne va

Domani sarà tardi per noi due

Domani tutto svanirà

Tu non ti accorgi

Che siamo già in balia

Di un nuovo giorno

Domani sarà tardi per noi due

Domani tutto svanirà

Tu non ti accorgi

Che siamo già in balia

Di un nuovo giorno