Anteprima video: il racconto di un amore irrealizzabile nel nuovo singolo di Charles Muda, “Luna e sole”

Oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia il video del nuovo singolo del Producer e cantante romano Charles Muda, Luna e sole. Una ballad che racconta un amore irrealizzabile fuori per Romance con distribuzione The Orchard.

Charles Muda è il nome d’arte di Carlo Barboni, classe ’98, cresciuto in giornate assolate di Monteverde a Roma, da genitori che passavano il loro tempo libero suonando o dipingendo. A 12 anni inizia a rappare e, nella sua cameretta, suona tanti strumenti e ascolta le grandi hit degli anni 2000.

La musica è la sua libertà e per poterci convivere rischia quasi di mollare il liceo per dedicarsi alla finanza online e convertire i suoi ricavi in bitcoin. Dopo aver preso il diploma il “Giovane Carlo” (questo è il significato di Charles Muda in indonesiano) inizia a lavorare alle proprie produzioni.

La sua prima avventura discografica è POP ART, un concept EP uscito nel 2022 con cui l’artista ha iniziato a raccontare sé stesso e la sua visione del mondo. Il progetto in pochi mesi ha totalizzato oltre 100.000 streaming su Spotify e 70.000 visualizzazioni su Youtube attirando le attenzioni delle maggiori testate giornalistiche del settore.

Il nuovo singolo segna l’inizio di un nuovo viaggio musicale per Charles Muda.

Fuori dal 28 gennaio su tutte le piattaforme digitali, Luna e sole, viene descritta come una canzone dall’atmosfera incantata, con una produzione ricercata che si ispira a Jamie XX e una linea vocale dolce e ovattata. A questo si aggiungono accelerazioni in extrabeat che sviscerano un testo semplice ma elegante.

Il risultato è un brano dolce e malinconico, perfetto per giornate piovose o passeggiate dense di pensieri. Ecco come lo racconta Charles Muda…

LUNA E SOLE racconta di una ragazza e del nostro rapporto pieno di turbolenze, alimentato dal rincorrerci l’uno con l’altra senza mai trovare un punto di vista comune che ci permettesse di concludere questa corsa.

Per questo l’ho voluto paragonare al rapporto che c’è tra luna e sole: non c’è posto per entrambi nel cielo, si incontrano solo per un saluto, senza rimanere troppo insieme nonostante facciano girare il mondo.

CHARLES MUDA LUNA E SOLE – ANTEPRIMA VIDEO

Qui a seguire trovare il videoclip di Luna e sole in anteprima esclusiva per il nostro sito. Regia e montaggio sono a cura di Masha Umbro.

Ecco come Fresh Mula ci racconta l’idea del video…

Luna e sole racconta di un rapporto altalenante, a volte quasi malsano, costruito su una voglia di attenzioni esasperata, che per la maggior parte delle volte e stata espressa nella voglia di scappare per essere rincorsi, non conquistati.

È la rincorsa infinita che ha alimentato il nostro rapporto, per questo ho voluto usare questo paragone: la luna e il sole non n si incontreranno mai se non al tramonto, prima di perdersi di nuovo.

Il videoclip riprende il filo narrativo interrotto con la storia di Smettere, un mio singolo uscito qualche mese fa.

Avete presente quando si è assorti così tanto nei propri pensieri che ci si astrae completamente da ciò che ci circonda? Il video una corsa in taxi in uno spazio e in un tempo poco definito: sembra che percorrano tutte le strade di Roma, dalla notte fino all’alba, quando magari sono stati pochi minuti di viaggio.

Mi sembrava uno scenario perfetto per raccontare un brano così sospeso e sognante.