E’ uscito il nuovo singolo del duo romano Martìri Ancora dormi (Artist First), brano che unisce influenze punk con il pop e il cantautorato moderno. Un genere musicale definito hardpop, che rappresenta la vera identità dei Martiri.

Dopo aver conquistato le più importanti playlist indie di Spotify i singoli Le 6 e Soli nel mondo (ne abbiamo parlato Qui), i due cantautori romani hanno dedicato le loro energie alla produzione di nuovi brani per avvicinarli a un sound ancora più personale.

Ancora dormi è stato prodotto insieme a Marta Venturini e mixato a StudioNero e nasce dall’idea di cercare di entrare nei sogni di una persona per starle accanto.

“Ripetendo le stesse cose tutti i giorni, sempre la stessa routine, dopo un po’ ti fermi e pensi di essere un automa. Che le cose ormai le fai e basta come se fossi dentro un loop. Non c’è niente o nessuno che stacchi un po’ la monotonia. O almeno, non c’è più. Ci rifuggiamo nei sogni per avere quella persona che cambia un po’ tutto e stravolge l’ordine fisso delle cose. ‘Ti coccolo dentro i sogni’ riassume un po tutto quello che il brano significa per noi. Non importa quanto la realtà faccia schifo o non ci piaccia, in qualche modo ti troverò per stare un po’ insieme. Nel ritornello c’è tanta speranza che qualcosa possa cambiare effettivamente, che quel qualcuno possa tornare a spezzare la monotonia e la routine di tutti giorni. Ma il risveglio ci riporta alla cruda realtà dove non possiamo far altro che andare avanti e affogare tutto quanto una volta tornati a letto.”

Queste le parole di Ivan Boison e Filippo Pianosi per descrivere il nuovo singolo.

ANTEPRIMA VIDEO MARTIRI ANCORA DORMI

Il brano è accompagnato da un videoclip, in anteprima su All Music Italia, diretto dal regista Helio Gomes.

“Per il video ci siamo affidati alla stessa persona che ha creato la copertina del singolo, Helio Gomes. Ci piace molto come lavora e il suo stile. Partendo dall’idea delle ‘foto tagliate a metà’ come viene detto nella canzone, parlando con Helio abbiamo pensato di improntare il video come se fossero una serie di foto. Siamo molto affezionati al testo di questa canzone quindi ci piaceva l’idea di leggerlo come se fosse esso stesso il video. È tutto rappresentato da oggetti o scene di casa, seguendo la linea del brano per cui la routine quotidiana principalmente inizia da lì. Siamo molto soddisfatti del risultato e guardandolo ci trasmette bene il messaggio della canzone.”

ANCORA DORMI – IL TESTO

Testo e Musica di Filippo Pianosi, Ivan Boison

Mi sveglio alle 3 meno un quarto

Mi alzo anche se non so dove vado

Notifiche spente come il sole e le stelle

Mi sono alzato a metà

La mia parte che dorme è quella che non va

A lavorare

A fare finta di niente

Tu che ancora dormi

Nel letto ci affogo i ricordi

Ti coccolo dentro i sogni

Magari ti svegli e poi torni

Mi sciacquo la faccia e mi vesto

Ti sogno anche se ti detesto

Le foto le ho appese

Ho ingannato le attese

E poi l’ho tagliate a metà

La tua parte che ride

La mia non lo fa

Contando che adesso siam divisi lo stesso

Tu che ancora dormi

Nel letto ci affogo i ricordi

Ti coccolo dentro i sogni

Magari ti svegli e poi

Mi alzo tutti i giorni e poi mi chiedo perché

Tu non torni torni torni torni torni da me?

Sentirsi abbandonati su una strada perché

Tu non corri corri corri corri corri da me?

Ti sogno tutti i giorni e poi ti chiedo perché

Tu non torni torni torni torni torni da me?

Ma tu

Ma tu no

Foto di Iwan Palombi