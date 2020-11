E’ uscito lo scorso 30 ottobre per Beng! Dischi Arcobaleno Nero, il nuovo singolo degli Alan Spicy, la band di Poggio Bustone, il paese dove nacque Lucio Battisti. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Il brano è stato registrato prima del lockdown e racconta una storia d’amore lasciata andare, un amore trascurato e ormai al capolinea .

Con Arcobaleno Nero gli Alan Spicy ripartono con una nuova veste e una nuova pelle grazie anche ai consigli di un amico, Marco Rissa chitarrista dei Thegiornalisti, la cui esperienza ha contribuito a dare forma al singolo prodotto da Nicola d’Amati.

Gli Alan Spicy sono Rocco Moscatiello (Voce e Batteria), Michele Santori (Chitarra e Cori) e Daniele Stazi (Basso). Nel brano suonano anche Marco Rissa (Chitarra e Basso) e Nicola D’Amati (Tastiera). La band è nata tre anni fa e ha pubblicato l’Ep Frammenti, al quale è seguito un tour nazionale (ne abbiamo parlato Qui).

“Una sera nella nostra sala prove ho presentato il brano alla mia banda e ci siamo subito entusiasmati, da lì é nata Arcobaleno Nero e dopo poco tempo abbiamo deciso di entrare in studio da Nicola D’Amati. Lì si aggiunse un altro grande amico, Marco Rissa, che ci ha fatto sognare. Abbiamo lavorato, ma soprattutto ci siamo divertiti. Poi è arrivato un contratto vero con la Beng! Dischi, la produzione di un gran video con la Cineseries e l’uscita in esclusiva su All Music Italia. Il brano é una bomba, si lo so sono di parte, ma non ci posso fare niente. Si lo so, sono un sognatore, ma chi se ne frega.”

ANTEPRIMA VIDEO ALAN SPICY ARCOBALENO NERO

Il videoclip racconta la storia controversa di due ragazze, Marta e Alice. Una vicenda dal sapore dolce e amaro vissuta attraverso lo sguardo inconsapevole del loro cane, Axel.

Il video è prodotto in collaborazione con Cineseries Srl (FI) ed è diretto dal regista Giovanni Truppa che ha lavorato su un soggetto e una sceneggiatura scritta da Giulia Truppa.

Nel video appaiono oltre ai ragazzi della band anche Viviana Marino (Marta), Martina Filippelli (Alice), Ravi Di Tuccio (Fonico del locale) e il mitico Zeus che interpreta il cane Axel.

ARCOBALENO NERO – IL TESTO

Mi alzo con gli incubi in testa

Fumando mille paure,

Col dito sulla finestra

Scrivo amore quanto ci resta

Io lo so dove corre la tua mente

Quanto chiudi gli occhi e non senti niente

Questo cielo senza il tuo sapore

Non ha più colore non ha più colore

Disegno l’arcobaleno di nero,

Quanto è vero

Disegno l’arcobaleno di nero,

Quanto è vero

Nel petto una nuvola piove,

La bottiglia si riempie di ricordi,

E riguardo la foto di te con lei,

Resto sto senza fiato esco senza fiato

Disegno l’arcobaleno di nero,

Quanto è vero

Disegno l’arcobaleno di nero,

Quanto è vero

Una spremuta di lei, ne vorrei di più,

il sapore che rimane in bocca è un ricordo che non tornerà

Disegno l’arcobaleno di nero,

Quanto è vero

Disegno l’arcobaleno di nero,

Quanto è vero.