Il Concerto Primo Maggio Roma, anche conosciuto come “il Concertone”, per evidenti motivi legati all’emergenza sanitaria che attanaglia il nostro paese, salterà quest’anno.

A comunicarlo il direttore artistico e organizzatore dell’evento, Massimo Bonelli…

“Il concerto del primo maggio non si può fare. Non ci sono le condizioni nemmeno per immaginarlo il concerto per come lo conosciamo.“

L’importanza, anche simbolica, dell’evento che si svolge ogni anno nella festa dei lavoratori, spinge Bonelli a cercare per questa edizione nuove possibilità, magari in diverse date…

“E’ una giornata importante e sarà ancora più importante perché risolto il problema del coronavirus il problema più grande diventerà il lavoro e quindi il primo maggio assumerà un significato ancora maggiore”.

Concerto Primo maggio Roma 2020. Come recuperarlo?

La prima ipotesi, quella che circola maggiormente tra gli addetti ai lavori, è quella di realizzare uno spettacolo da mandare in onda, come ogni anno, in tv ma a porte chiuse.

Un’ipotesi di difficile gestione vista la mole di persone tra artisti, staff e addetti televisivi, che dovrebbero comunque essere presenti.

“Vedremo cosa fare, vorremmo comunque dare un valore a questo anniversario, soprattutto in un momento nel quale di lavoro si dovrà parlare e molto. I danni economici Sono incalcolabili, ma soprattutto quando usciremo da questa situazione, dovremo inventarci un nuovo mondo e forse anche un nuovo modo di fruire gli spettacoli. Bene intanto le misure adottate dal Governo“.

La seconda possibilità è quella di recuperare il Concertone in un’altra data, dandogli magari una connotazione più ampia per questa particolare edizione…

“…se ci saranno le condizioni, sia emotive che logistiche, qualcosa va pensato. Non potendo sfruttare il format del concertone, che è in quel modo e ormai si conosce, bisogna inventarsi un’altra ipotesi eventuale di lavoro e costruirla mentalmente immaginando come potrebbe essere”. Nel frattempo la giuria del Primo Maggio Next 2020, il Contest per artisti emergenti legato al Concerto del Primo Maggio Roma, proprio oggi, 29 marzo 2020, ha il termine ultimo per consegnare le votazioni sugli oltre 150 candidati rimasti in gara da una prima scrematura su oltre 1.785 progetti presentati.

Da quest’ultima votazione emergeranno i nomi dei tre artisti che, teoricamente, avrebbero conquistato la possibilità di esibirsi sul palco del concertone.

Ad operare la scelta finale sono stati Massimo Bonelli, direttore artistico del Concerto del Primo Maggio (presidente giuria), Lucia Stacchiotti di iCompany, Sara Del Caldo di Rai Radio2, Erica Manniello di Rockol, il nostro direttore, Massimiliano Longo, Federico Durante di Billboard ed Enrico Schleifer di RadUni.

Al momento Massimo Bonelli e il suo staff stanno valutando la soluzione ottimale per garantire ai tre vincitori un premio importante quanto quello originale.

Ovviamente vi terremo informati nelle prossime settimane sulla questione.