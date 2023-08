Annalisa: dopo la consacrazione discografica arriva anche il trionfo live… il Forum è ufficialmente sold out!

Continua il grande successo di Annalisa che, dopo aver ottenuto due nuove certificazioni platino, annuncia ufficialmente il sold out del suo primo concerto al Mediolanum Forum di Assago.

Della rossa cantante negli ultimi mesi si è scritto tantissimo definendola la nuova reginetta del pop italiano. Un titolo che condivide con Elodie, altra popstar che per motivi diversi e con uno stile differente da Nali, soprannome con cui la chiamano i fan nonché titolo del suo primo EP, ha portato una ventata di freschezza nel pop italiano.

Per anni Annalisa è state vista dalla critica musicale, ma anche da una parte del pubblico, come un’artista di gran talento, una cantante vocalmente perfetta, dalla voce cristallina e potente. Al tempo stesso ha faticato forse più di altre a trovare la propria strada e il genere che meglio le calzasse addosso.

Prima di Amici era stata cantante di una band metal (i Lenoire) e di un progetto indie (Elaphe Guttata) con la partecipazione al Talent show di Maria De Filippi, seconda classificata nel 2011, Annalisa intraprese un percorso nel pop melodico con autori come Roberto Casalino, Dario Faini, Federica Camba e Daniele Coro.

Percorso che l’ha vista più volte osare e spostarsi verso l’indie e l’elettronica (in brani come Non so ballare, Alice e il Blu e l’intero disco Se avessi un cuore, molto bello ma sfortunato nelle vendite). Dal 2018, complici una nuova partecipazione a Sanremo (con Il mondo prima di te, terzo posto) e collaborazioni con Benji & Fede, Mr. Rain e Alfa, la cantante ha deciso di virare totalmente verso il pop ottenendo un buon riscontro di vendite anche se la sensazione sembrava essere sempre la stessa: bravissima ma poco centrata. Quello che lei cantava benissimo avrebbe potuto essere interpretato da altre artiste… sembrava mancare sempre un’identità musicale e visiva chiara. Questo fino al 2 settembre 2022, giorno in cui un solo brano, e tutto il lavoro dietro a quel pezzo, è stato capace di cambiare completamente la percezione sull’artista.

Annalisa dal successo di Bellissima al sold out al forum

Identità che, grazie al lavoro congiunto del suo manager, Stefano Clessi, e di autori come Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è arrivata forte e chiara con la super hit Bellissima lanciata a fine del 2022. Con quel pezzo Annalisa è riuscita a dar vita ad una canzone di grande successo apprezzata da un pubblico trasversale e generazionale. Una canzone destinata a rimanere negli anni.

Il colpo di grazia Annalisa l’ha dato con il singolo successivo, Mon amour, brano lanciato a fine marzo scorso. Quella nuova uscita rappresentava la chiave di volta per la carriera dell’artista. Sbagliare il pezzo avrebbe voluto dire vanificare il lavoro fatto, azzeccarlo, mission di certo non facile, suggellare la definitiva consacrazione. Ed è così che è stato.

Mon amour è stato certificato con il triplo disco di platino nei giorni scorsi andando così a raggiungere il traguardo di successi come Bellissima e, guardando al passato, delle collaborazioni con i Boomdabash (Tropicana) e Benji & Fede (Tutto per una ragione).

Nello stesso giorno Annalisa ha conquistato anche il doppio disco di platino per la hit estiva Disco paradise con Fedez e gli Articolo 31 raggiungendo così quota 27 dischi di platino e 12 dischi d’oro per un totale di oltre 2.300.000 copie certificate dalla FIMI, una cifra che la porta quasi sul podio degli artisti lanciati da Amici di maggior successo ( la precedono Irama, Alessandra Amoroso e, di poco, Elodie).

In attesa che a settembre esca il suo nuovo album (vedi qui) e di scoprire se Annalisa tornerà in gara a Sanremo (Amadeus la vuole fortemente), oggi la cantante appare talmente a fuoco che il successo non si limita ai singoli ma è anche live.

La sua prima data al Mediolanum Forum di Assago, annunciata negli scorsi mesi e prevista per il 4 novembre 2023, è ufficialmente sold out. Queste le parole postate al riguardo da Annalisa sui social:

“Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque.

I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina.

E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice.

Mi sento il cuore scoppiare.

IL FORUM È UFFICIALMENTE SOLD OUT 🥹

E vi prometto che lo tireremo giù”

Queste le date del tour 2024 della cantante, Tutti nel vortice Palasport, organizzato e prodotto da Friends & Partners:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport