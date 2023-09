Annalisa, nel nuovo spot della pasta Garofalo un’emozionante versione di “Vorrei che fosse amore” di Mina

Annalisa è la voce del nuovo spot della pasta Garofalo, che la vede interpretare un’iconico brano di Mina: “Vorrei che fosse amore“.

“Fare da colonna sonora a queste immagini mi emoziona davvero molto“, scrive Annalisa sui social commentando lo spot. “E mi emoziona ancora di più aver avuto l’onore di reinterpretare una canzone così bella e così importante. L’amore, quello vero, di sicuro è passato di qui“.

La notizia arriva quando mancano poco più di due settimane all’uscita di “E poi siamo finiti nel vortice“, il nuovo e attesissimo album di Annalisa, che conterrà i singoli “Bellissima“, “Mon Amour” e “Ragazza Sola“.

Annalisa non è la prima artista a prestare la propria voce e la propria immagine per uno spot pubblicitario. Laura Pausini, ad esempio, lo ha già fatto due volte per la Barilla: la prima nel 2005 con “She (Uguale a lei)” e la seconda nel 2016 con “Il nostro amore quotidiano“.

Ma, tornando ad Annalisa, anche per la reginetta del pop italiano non si tratta di una prima volta. Di fatto, nel 2020 la sua “Tsunami” è diventata la colonna sonora del nuovo spot Hyundai, girato a Tremosine sul Garda.