Anna Oxa torna in tv e canta con Claudio Baglioni “Heidi” e “Poster”

Anna Oxa è tornata in televisione. Per la precisione su Canale 5 dove è stata ospite ieri sera dell’ultima puntata di Uà – Uomo di varie età, lo show di Claudio Baglioni.

La cantante, vestita con pantaloni, giacca e anfibi neri, è entra nello studio insieme al conduttore indossando gli occhiali da sole…

Claudio: Anna, quanto tempo!

Anna: è passato tanto tempo ma le strade si incontrano

Claudio: hai visto? Da dove arrivi?

Anna: arrivo da un posto meraviglioso, diverso da questo, ed è un posto dove la bellezza è così potente da rimanere sempre incantanti e da scoprirla ogni volta perché è sempre diversa e non la puoi mai paragonare, lì cadono tutte le maschere…

Claudio: e allora abbiamo una cosa adatta a te…

Il luogo da dove arriva l’artista è la Svizzera dove attualmente risiede. Proprio per questo i due si cimentano a sorpresa su un brano iconico per l’infanzia di tutti gli italiani, Heidi.

Alla fine dell’esibizione Anna Oxa ha aggiunto…

Dalla Svizzera si può arrivare in tanti posti. La musica ci rende liberi sotto un certo aspetto perché tu puoi viaggiare, toccare tutte le sonorità e pensare attraverso queste sonorità di arrivare in quei luoghi, in quelle culture e di vedere veramente certi popoli e anche le loro sonorità che hanno un po’ creato la storia della musica e dalla fusione ma un po’ dei nostri suoni, di ciò che noi abbiamo già dentro di noi.

A seguire Anna Oxa e Claudio, seduti su una panchina hanno duettato sulle note di Poster.

Prossimamente Anna Oxa dovrebbe pubblicare un nuovo brano inedito come annunciato sul profilo Facebook ufficiale, Oxarte. I fan dell’artista sono in attesa nel frattempo di notizie sulla possibile uscita di un nuovo disco di inediti nel 2022, album che arriverebbe a 12 anni di distanza da Proxima, e che sarebbe il 24esimo in studio.