Anna Oxa: perché non si è presentata sul green carpet di Sanremo 2023? È mistero

Il Festival di Sanremo 2023 ancora non è iniziato e già ci sta regalando i primi gossip e le prime controversie. In queste ultimissime ore prima dell’inizio della kermesse, che prenderà il via stasera, martedì 7 febbraio, alle 20:30, già sono accadute un sacco di cose davvero succose da raccontare. Ecco per esempio quello che è accaduto nelle scorse ore nella cittadina ligure nel corso del green carpet dell’evento, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche Anna Oxa, (che ha però dato forfait!).

Il green carpet di Sanremo 2023: anna oxa non si presenta

Ieri sera, mentre fuori la temperatura non era decisamente clemente, si è tenuto il green carpet di Plenitude, nel corso del quale i big hanno sfilato davanti agli occhi dei curiosi e dei giornalisti presenti e hanno posato per i fotografi per sfoggiare i loro look.

Il green carpet (un tempo era red, ma poi le cose sono cambiate in un’ottica “sostenibile”) è la prima occasione in cui i partecipanti alla kermesse incontrano il loro pubblico e si preparano così a dare ufficialmente il via alla kermesse canora. L’appuntamento del green carpet, in teoria, dovrebbe essere un must per tutti i partecipanti, ma così non è stato per Anna Oxa, che come molti hanno notato è stata l’unica a non essersi presentata. Non è dato sapere il motivo della sua assenza, anche se è comunque possibile sviluppare alcune teorie.

Perché la Oxa non era presente sul green carpet di Sanremo 2023?

Non c’è dubbio che l’artista sia una delle Big più sfuggenti e misteriose di questa edizione (l’ha dimostrato, per esempio, rifiutando di farsi intervistare da Giovanna Civitillo per la Rai): ad ogni modo, come raccontato ieri sera in diretta da Sanremo News, è possibile che la sua assenza fosse legata alle sue prove all’Ariston ancora in corso. Pare infatti che Anna Oxa sia stata l’ultima fra le concorrenti a provare ieri sera e che, di conseguenza, non abbia fatto in tempo a partecipare all’evento.

Un’altra possibilità è che l’artista abbia scelto di non rimanere fuori al freddo troppo al lungo, rischiando così di compromettere la sua preziosissima voce in attesa dell’inizio della kermesse.

Una risposta certa a questa domanda per ora non c’è, ma è possibile che arrivi durante la conferenza stampa di quest’oggi.