Anteprima video: Anna Capasso celebra il ritornare a vivere in “L’estate su di noi”

Nata a Capua, ma ha sempre vissuto tra Napoli, Roma e Milano, Anna Capasso è una cantante e attrice di cinema e teatro.

Tra i suoi traguardi l’Accademia della canzone di Sanremo, dove arriva per sei anni in finale, la finale di Sanremo Rock, lo spettacolo di prosa e musica dal titolo Donne in viaggio da Napoli a Broadway, il mediometraggio Bruciate Napoli, la serie tv Sangue del tuo sangue, e i cortometraggi Don Vesuvio e La musica è finita. Inoltre è stata protagonista di Gramigna al fianco di Biagio Izzo ed Enrico Lo Verso, film che è stato candidato ai Premi David di Donatello.

Ha partecipato inoltre in veste di vocal coach al programma Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino su Rai2. Da segnalare anche il suo impegno umanitario che la vede testimonial di Unicef e della Lilt Napoli, ideatrice del premio nazionale L’Arcobaleno Napoletano in collaborazione con la Fondazione Melanoma Onlus.

Musicalmente ha pubblicato i singoli Come pioggia (2019), Bye bye (2020) e Ballo da sola (2021) ed ora è tempo di nuova musica.

Fuori in radio e sulle piattaforme digitali da oggi, Venerdì 10 giugno 2022, L’estate su di noi è stato scritto da Anna in collaborazione con il producer Massimo D’Ambra. La distribuzione è di Artist First.

L’estate su di noi racconta la ripartenza dopo una pagina buia di storia che nessuno aveva previsto che ha travolto e cambiato la nostra vita. Questo tempo sospeso ci ha confermato che la musica unisce, oggi più che mai. Ecco come ne parla l’artista:

Ho scritto il brano, pensando proprio a come sia stato liberatorio e incredibile, riprendere il “filo” della nostra vita. Mai come in questo caso, la quotidianità è sembrata preziosa e ricca di momenti bellissimi.

Il videoclip è didascalico al testo e ci mostra – come in un sogno – il tanto atteso ritorno ad una vita normale, dove si intrecciano amori e amicizie. Le luci si riaccendono finalmente, per tornare a vivere come se fosse un giorno di festa, fuori casa finalmente, ripartendo dalla musica che, anche nei momenti più bui, non ci ha abbandonati. Purtroppo, la tempesta arriva quando meno la si aspetta e oggi, questa canzone trova la sua missione nel dire NO alla guerra terribile che da mesi si sta consumando tra Russia e Ucraina, auspicando la pace.

Il videoclip, ora in anteprima sul nostro sito, è stato girato da Ferdinando Esposito nella splendida cornice del centro storico di Napoli e nell’incantevole Sorrento.

Anna canta guidandoci tra le bellezze della città partenopea: con lei un volto noto della televisione e del cinema, Gianluca Di Gennaro (Capri Revolution, Rosy Abate, I bastardi di Pizzofalcone e Gomorra, la serie) e, come special guest, il noto pizzaiolo partenopeo, Gino Sorbillo, che nei panni di sé stesso, celebra idealmente la ripartenza di tutte le attività che così tanto hanno sofferto – come tutti – la lunga battuta di arresto.

Attraverso le immagini del videoclip, il testo racconta – come in un sogno – la fine di questa vera e propria “guerra” con l’atteso ritorno ad una vita normale, fatta di amore, di amicizie, di luci che si riaccendono, immaginando di stare fuori dalla tempesta e tornando a vivere come in un giorno di festa, fuori dalle case.

Non so più a chi credere

se ai tuoi occhi o alle favole

O alle stupide storie che…

Parlano di noi

Dammi un’ora per ridere

Dammi il tempo per piangere

Ora che tutto è passato e…

l’estate su di noi

Tocco il cielo e la terra

È finita la guerra

Si riaccendono luci e poi

Balliamo ancora noi

Come un giorno di festa

Fuori dalla tempesta

Fuori dalle case e poi

L’estate su di noi (oh oh)

L’estate su di noi (oh oh)

E quella musica che in testa

Mi fa fare ancora festa

Spero non finisca mai

E ballo ancora perchè

L’estate su di noi

L’estate su di noi

Voglio soltanto vivere

Rincorrendo le nuvole

Respirando quel vento che

Soffia su di noi

Cerco amici in cui credere

nuove storie da scrivere

il passato è passato e…

Adesso siamo noi

Figli di questa guerra

Vivi su questa terra

E nell’aria una musica che

Suona intorno a noi

Come un giorno di festa

Fuori dalla tempesta

Fuori dalle case e poi

L’estate su di noi (oh oh)

L’estate su di noi (oh oh)

E quella musica che in testa

Mi fa fare ancora festa

Spero non finisca mai

E ballo ancora perchè

L’estate su di noi

L’estate su di noi

Immaginavo una nuova vita e…

Avevo paura di vivere… (di vivere)

Ma tutto cambia

e vivo tutti i miei sogni

Perché…

L’estate su di noi (oh oh)

L’estate su di noi (oh oh)

E quella musica che in testa

Mi fa fare ancora festa

Spero non finisca mai

E ballo ancora perchè

L’estate su di noi

L’estate su di noi