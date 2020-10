Anna Bla bla. È disponibile in tutti gli store digitali il nuovo singolo inedito di Anna featuring Gué Pequeno prodotto da Merk & Kremont.

La collaborazione con Gué arriva dopo quella con THE NIGHT SKINNY, produttore del freestyle che Anna ha firmato per la serie RED BULL 64 BARS e che ha aperto la nuova stagione di uscite di ANNA, brani che vedranno la luce questo autunno.

Anna Bla bla feat. Gué Pequeno testo e audio

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh se, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh se, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Lei è una tipa chic, però dai non lo diresti

Tesa per i dindi, ma non le interessi

Tu sei come l’indie, nel senso mi stressi

Giuro con i pinkie son sempre la stessa

Ah, giuro che parlate troppo

Sta gente che ci andrebbe sotto con un euro di troppo

Ho cominciato da zero, quattro cavi in salotto

Mi dicevano sempre dai non chiedere troppo

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh se, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh se, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, non fai nada

No nada, non fai nada

Parli troppo, non fai nada

Tu prega, poi paga

Io non vedo, io non sento, non parlo

Non distrarmi babe, li sto contando

Con Armando, coi miei gangster

Io non credo a quel che dici nei testi

Yeah, nuovo A P

Lei mi dice due parole, solo ah sì

Per la strada qua mi gridano my G

Ho una squadra come se fosse un’A.C.

Faccio fatti, pugni ai sacchi, soldi a pacchi

Tu mi chiedi ma io non ti do info

So solo che la tua tipa è una ninfo

Io non scazzo in Insta, fratè non sei in lista

Ti miriamo a vista, rosso, infra

Parli troppo fai bla bla

Diglielo Anna, okay

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh se, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, tu no non te ne accorgi

Uh se, non chiedermi niente perché non lo so

In pista se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, non fai nada

No, nada, non fai nada

Parli troppo, non fai nada

Tu prega, poi paga

G U E Anna bla bla, tu parli e non fai nada

G U E Anna bla bla, tu prega, poi paga