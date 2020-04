Anna Bando Remix feat Madman & Gemitaiz… esce venerdì 24 aprile esce in digitale una nuova versione della hit da oltre 20 milioni di stream già certificato con il disco d’oro.

Dopo aver segnato il record per Anna come artista più giovane al vertice della classifica singoli italiana

sta viaggiando spedito anche nelle playlist e nelle radio estere (vedi questo articolo).

Anna Bando Remix

Per sfruttare ancora meglio questo grande successo la casa discografica dell’artista sceglie quindi di far uscire Bando Remix, nuova versione del successo della rapper sedicenne spezzina che sarà accompagnata da due dei nomi più importanti della scena urban italiana: Madman e Gemitaiz.

I due artisti avevano fin da subito colto le potenzialità di Bando dimostrando ancora una volta un fiuto eccezionale nel riconoscere una hit e hanno lavorato ad un remix definito come “incredibile”.

Il brano ad oggi è entrato nella classifica Viral di Spotify in Danimarca, Francia, Stati Uniti (con un picco alla posizione n.2), Svizzera, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan. A queste si aggiunge la principale classifica Viral ossia la Global dove “Bando” è arrivata alla posizione n. 4.

Ma non è tutto. Il brano è stato inserito in più di 280 playlist nel mondo incluse alcune playlist importanti a livello internazionale come Swag, Pollen e Anti Pop.

A chiudere il cerchio anche le radio. Dopo l’Italia (dove il brano è arrivato nella Top30 nonostante il genere Trap noi sia così preponderante nelle playlist radiofoniche del nostro paese) Bando è in programmazione anche Francia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Svizzera ed è solo l’inizio.

Tra le riviste e i siti che hanno promosso questo debutto ci sono Noisey, All Music Italia, Il Corriere della sera, La Repubblica, Tv Sorrisi e canzoni, Billboard Italia, Rolling Stone e Fanpage.