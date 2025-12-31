Angelo Branduardi: è fuori “Futuro Antico IX – Ferrara: la musica alla corte degli Estensi”

Il Maestro Angelo Branduardi prosegue il suo viaggio di riscoperta del patrimonio musicale antico. È disponibile in distribuzione fisica e digitale Futuro Antico IX – Ferrara: la musica alla corte degli Estensi, il nuovo capitolo della celebre saga fonografica volta a valorizzare i tesori sonori nazionali ed europei.

La distribuzione fisica dell’opera è curata da Universal Music Italia, mentre quella digitale è affidata a Pirames International.

Il nuovo progetto di angelo branduardi

L’album è stato presentato ufficialmente lo scorso 11 dicembre con un evento suggestivo presso il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di “Ferrara Città Unesco”.

Futuro Antico IX trasporta l’ascoltatore nelle atmosfere della corte estense, uno dei centri più vitali del Rinascimento europeo. I brani del passato sono stati elaborati e adattati per l’occasione da Angelo Branduardi e Luisa Zappa Branduardi, eseguiti con l’Ensemble “Scintille di musica” diretto da Francesca Torelli.

Il progetto è stato anticipato in radio dal singolo Bella Brunetta, un canto popolare ferrarese dalle origini antichissime che risalgono al Medioevo. La ricerca storica ha evidenziato come la melodia di questo brano presenti forti affinità con quella di Bella ciao, sebbene la struttura musicale originale sia rintracciabile già in alcuni canti francesi del Cinquecento.

La Tracklist

Di seguito i brani contenuti in Futuro Antico IX:

Anonimo: Bella Brunetta Maurizio Cazzati: Passacaglia (strumentale) Anonimo: Susanna la va al ballo Alessandro Piccinini: Toccata e sarabanda (strumentale) Giovanni Stefani: Bella mia questo mio core Bartolomeo Tromboncino: Non val acqua al mio gran foco (strumentale) Pierre Phalèse: Gagliarda ferrarese (strumentale) Bartolomeo Tromboncino: Ecco che per amarte Guglielmo Ebreo: Amoroso (strumentale) Giovanni Stefani: Alma mia Maurizio Cazzati: Ciaccona (strumentale) Girolamo Frescobaldi: Canzone II a 4 sopra la Romanesca (strumentale) Orazio Vecchi: So ben mi c’ha bon tempo

I musicisti e i crediti tecnici

L’esecuzione dei brani è stata affidata all’Ensemble “Scintille di musica” diretto da Francesca Torelli (arciliuto e chitarra barocca) e composto da:

Gian Andrea Guerra (violino)

Stefano Vezzani (flauto e bombarda)

Marco Ferrari (flauto)

Fabio Tricomi (viella, zampogna, percussioni)

Cristiano Contadin (viola da gamba)

Fabio Longo (violone)

L’album è stato registrato nell’ottobre 2025 presso Over Studio Recording di Cento (FE) da Raul Girotti con l’assistenza di Angelo Paracchini. Il mastering è stato curato presso lo Studio Fonoprint di Bologna da Enrico Capalbo.