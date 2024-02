La vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, in attesa dell’Eurovision raddoppia la data di Milano

Angelina Mango tour 2024.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo ha visto trionfare una donna a distanza di 10 anni dalla vittoria di Arisa. Parliamo ovviamente di Angelina Mango che a maggio prossimo rappresenterà di diritto l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Un trionfo indipendente, distribuito da Ada Music Italy, quello della cantautrice in forze a La Tarma Records di Marta Donà. La Mango non solo si è aggiudicata la vittoria al Festival della Canzone Italiana, ma ha conquistato anche il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” Radio, Tv e Web e il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale.

In attesa di sapere le modalità e il brano con cui Angelina Mango prenderà parte all’Eurovision Song Contest, anche se è molto probabile che sarà proprio “La Noia“, l’artista sarà live a Milano ad aprile con un appuntamento al Fabrique, “Pare una pazzia”, già sold out.

A ottobre Angelina tornerà quindi ad esibirsi nei club ed è stato aggiunto al calendario un nuovo appuntamento sempre al Fabrique. A seguire il calendario aggiornato dell’“Angelina Mango nei club 2024”, prodotto e organizzato da Live Nation:

Angelina Mango tour 2024

“PARE UNA PAZZIA”

17 aprile 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024 – LE DATE

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO

14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA

26 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // NUOVA DATA