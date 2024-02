La musica di Mango ritorna in classifica grazie all’esibizione di Angelina al Festival

Dopo l’esibizione con cui Angelina Mango ha interpretato per la prima volta in pubblico un brano del padre, “La Rondine“, alcuni brani di Mango sono rientrati nella Top 200 di Spotify.

Era Venerdì 9 febbraio quando Angelina saliva sul palco dell’Ariston nella serata delle cover dando vita ad un momento magico in cui la celebre hit di Mango, brano che dominò l’estate del 2002, prendeva una nuova forma e un nuovo suono attraverso la voce della figlia.

Quella al Festival è stata la prima volta in cui la cantautrice ha interpretato su di un palco una canzone del papà. Le era già stato chiesto durante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi ma il palco giusto per farlo era quello di Sanremo, lo stesso che Mango ha calcato in gara per 7 volte (l’ultima nel 2007).

“Il mio obbiettivo è fare un omaggio rispettoso […] ‘La Rondine’ è una canzone che ho da sempre in me. Nel momento in cui ho deciso di fare un omaggio a mio padre, mi sono messa al piano in studio ed è stato come sentirla in modo nuovo.“

L’interpretazione da brividi di Angelina Mango l’ha vista raccogliere una lunga Standing ovation all’Ariston e il pubblico subito dopo è tornato ad interessarsi alla musica di Mango, grandissimo cantautore italiano dal timbro vocale unico che nel corso della sua carriera ha pubblicato ben 21 dischi di cui 18 in studio.

In realtà “La Rondine“, brano di cui trovate un’interessante analisi del testo a cura del nostro Prof. di latino qui, ha attirato l’attenzione del pubblico già nelle ore precedenti all’esibizione della ragazza. Venerdì infatti la canzone è entrata per la prima volta nella classifica Spotify Italia alla posizione #143 con 66.821 stream.

Nella giornata di sabato non solo il pezzo è salito sino alla posizione #22 (409.744) ma in classifica sono rientrati altri due cavalli di battaglia di Mango: “Oro” alla #87 e “Bella d’estate” alla #87.

A cinque giorni di distanza “La Rondine” continua a stazionare nella Top 30 di Spotify mentre i fan chiedono a gran voce che Angelina Mango pubblica la propria versione di questo piccolo gioiello scritto dal padre.

Ad oggi, grazie anche a questo “boost”, “La Rondine” è il brano più ascoltato di Mango su Spotify con quasi 16 milioni di stream.