ANDREOTTI: è uscito “Accollo!”, il terzo album del cantautore anonimo e irriverente

Andreotti ha pubblicato il suo terzo album in studio, Accollo!. Scritto, prodotto e suonato dallo stesso artista, è stato poi mixato e masterizzato presso il VDSS Studio Recording da Filippo Strang.

Accollo! è un disco vecchio stile, che spazia in modo trasversale da un cantautorato pop alla Mac de Marco, al rock psichedelico dei primi Tame Impala.

Uno sguardo irriverente, che tra elucubrazioni iperboliche, metafore surreali e immagini schizofreniche ritrae la mera depravazione artistica di un folle sognatore.

“Hai voglia di postare, hai voglia di strafare,

Hai voglia di brindare sotto il sole dei vincenti…hai voglia di banale?”.

Andreotti canta in Ballerina con un chiaro riferimento al mondo dei social network e a una certa propensione a inseguire sempre più spesso un certo modello considerato “vincente” dalla massa.

Andreotti intona bukowskiano in Invecchierai.

“Tu Invecchierai e già lo sai che l’estate non dura per sempre, di solito s’arrende e va…però io non sarò li.

Ho progetti meno seri da inseguire e poi, tu lo sai, piuttosto che le cene con i tuoi io m’affogherei”.

E ancora caustico e senza pietà per la piccola borghesia di provincia in Ubriachezza Molesta, quarta traccia del disco, dice:

“E intanto muoviti Fernando, facci vedere il tuo sballo

mostraci quanto un uomo può cadere in basso

tu che sei la gioia di questa gente, di chi ha una vita deprimente

oh si ora balla, sorridi sempre e poi balla

che bella festa, peccato soltanto che i miei coglioni non siano di cartapesta”.

Un suono sfacciatamente “vintage” caratterizza la musica di Andreotti: incisioni intime su registratori a nastro anni Settanta e una certa vena lo-fi. L’ascoltatore viene così catapultato in un’altra dimensione, sognante per certi versi, psichedelica per altri.

andreotti, La tracklist di Accollo!