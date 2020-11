E’ uscito per Mescal il nuovo singolo di Andrea Vigentini Oltre tutto l’amore che c’è, prodotto da Emiliano Bassi.

Il singolo del cantautore milanese arriva a poco meno di un anno da Dall’Altra Parte del Cielo (ne abbiamo parlato Qui) ed è un nuovo passo verso l’album d’esordio che sarà pubblicato nei prossimi mesi.

Mentre si percorrono le strade, cosa succede dall’altra parte del mondo? Viviamo un periodo obliquo, fatto esclusivamente di sguardi dove il tempo sempre più diluito non ha più lo stesso significato che aveva ieri e non avrà il sapore di domani. Però rimangono certezze; quelle che ci fanno stare bene.

“Oltre tutto l’amore che c’è esce a distanza di quasi un anno dalla mia ultima pubblicazione. Ho sempre pensato che fosse una canzone dalle sonorità e dal mood ‘invernali’ anche se ricordo di aver scritto e registrato in una nota vocale, una bozza del ritornello in una stanza d’albergo dopo un concerto estivo (chissà dove), e di averla ultimata qualche mese dopo. Parla di un amore tra due persone lontane, che nonostante le difficoltà e le incomprensioni che derivano da questa situazione, riescono a resistere e rimanere unite, oltre tutte le distanze… Oltre Tutto l’Amore che c’è”.

Così Andrea Vigentini descrive il nuovo singolo Oltre tutto l’amore che c’è.

ANDREA VIGENTINI OLTRE TUTTO L’AMORE CHE C’È – IL TESTO

Dall’altra parte del mondo

disteso sopra il pavimento

tutto il caos che avevo dentro

e intorno, pezzi di vite volate

si alzano le barricate

si percorrono le strade

ma in fondo, la via lattea

sono solo luci di un’altra città

io che troppo spesso parlo

di me stesso e tu rimani da sola

fluttuano i pensieri in testa

senza gravità tra le tue

conclusioni e le mie guerre interiori

Oltre tutto l’amore che c’è

oltre tutte quante le distanze

siamo sempre soltanto io e te

e in qualche modo ritorniamo sempre

Mangio qualcosa sul letto

leggo messaggi in ritardo

penso di arrivare in tempo e mi sbaglio

tutto ci sfugge di mano

ma noi che cosa ne sappiamo

non c’è ne rendiamo conto nemmeno

La via lattea è il solo modo

per tornare a casa

con la testa dietro un vetro

come un astronauta su un altro pianeta

che ha tutto l’universo intorno ma

non ha qualcosa, meteoriti e astronavi

i tuoi occhi lontani

Oltre tutto l’amore che c’è

oltre tutte quante le distanze

siamo sempre soltanto io e te

e in qualche modo ritorniamo sempre

in qualche modo ritorniamo sempre

Le luci di un’altra città

pensieri senza gravità

e tutto l’universo intorno ma

qualcosa manca ma

poi ci ritroviamo qua

Oltre tutto l’amore che c’è

oltre tutte quante le distanze

siamo sempre soltanto io e te

e in qualche modo ritorniamo sempre

in qualche modo ritorniamo sempre