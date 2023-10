Andrea Laszlo De Simone firma la colonna sonora di ‘Le Regne Animal’

Andrea Laszlo De Simone, totalmente a sorpresa, firma la colonna sonora originale del film Le Règne Animal di Thomas Cailley, presentato durante l’apertura dell’ultimo Festival di Cannes.

L’umanità rappresentata nel film è immersa nel caos e assiste al risveglio del suo lato animale, in cui l’intensità del lavoro risiede in un viaggio emotivo, al tempo stesso divertente e commovente, tra un padre e suo figlio.

Un film di genere che è già uscito nelle sale in Francia, attraverso cui Thomas Cailley e Andrea Laszlo De Simone elevano l’esperienza cinematografica verso nuovi orizzonti.

De Simone, dopo aver registrato personalmente la musica, ha scritto gli arrangiamenti per una piccola orchestra di archi, strumenti a fiato e voci.

Andrea Laszlo de simone racconta com’è nato il progetto

Ed è proprio lui a spiegare per filo e per segno le sue sensazioni:

“Per me oggi è un giorno importante. Poco più di un anno fa l’amico ed editore francese Raphael Hamburger ha sottoposto alla mia attenzione la sceneggiatura di un film scritta da Thomas Cailley e Pauline Munier: “Le Règne Animal”.

Leggendola mi sono reso conto che racchiudeva la maggior parte degli argomenti che mi hanno mosso e motivato negli ultimi anni: il rapporto padre figlio (che la vita mi ha permesso di indagare sia da figlio che da padre).

Ma anche la società come habitat e come catena, il rapporto con la diversità, la paura che può tradursi in stupore, meraviglia, ostilità, fobia, la trasformazione dei nostri corpi e delle nostre identità attraverso il tempo e le vicende che la vita ci impone.

In poche parole, per me, in questa sceneggiatura c’era il mondo.

Quando Thomas mi ha proposto di fare la musica per questo suo film ho accettato con entusiasmo e con estrema sicurezza. Ma se vi dicessi che è stata una passeggiata mentirei.

È stato un faticoso ed emozionante percorso di ricerca che ho svolto nel mio Ecce Homo Studio, scandito da ricchi e profondi confronti a distanza con Thomas e culminato a maggio con un’indimenticabile proiezione al Festival di Cannes.

Di seguito la tracklist della colonna sonora completa scritta e composta da Andrea Laszlo De Simone: