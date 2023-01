Il nuovo singolo di Andrea Gioè è “Nel cammino delle minchiate”

Il cantautore palermitano Andrea Gioè torna con un nuovo singolo, il secondo estratto dal suo undicesimo album in studio, Telepazzia. Il pezzo ha titolo molto particolare…. Nel cammino delle mie minchiate.

Nel suo percorso artistico partito nel 1994 Andrea Gioè ha incrociato molti artisti e pubblicato tanta musica. 344 canzoni composte, 11 dischi, 3 libri, 11 EP all’attivo, le musiche per le colonne sonore di tre film di Carlo Comito e brani scritti per altri artisti come Selma, Domenica Veri e Ivan Grez.

Nel suo percorso anche musiche per il teatro. Ora Andrea, che ha studiato canto con Tosca, F. Rosciglione, Maria Grazia Fontana e G. Scalise presso il Cinecittà Campus, lancia il primo singolo del 2023.

Nel cammino delle mie minchiate vede la collaborazione di Giuseppe Madonia alle chitarre. Il pezzo è una sincera autoanalisi del resoconto della sua vita tra successi, dolori e sorprese, dove la moglie è la musa curatrice delle ferite sanguinanti sopraggiunte in questi anni.

Andrea Gioè ne parla così: :

“Il pezzo è un sincero pop rock con un finale bello tosto che ti invita a pogare come se fossi ad un concerto dei Litfiba. Di certo non sarà un brano che passa inosservato e a mio avviso resterà nel tempo.”

Il brano è prodotto dallo stesso Andrea Gioè per A.G. Production mentre Mix & Mastering sono di Salvo Perino.

Qui a seguire il video ufficiale.