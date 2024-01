Andrea Farri firma la colonna sonora del film “Io Capitano”, edita da Sony Music Publishing

Dopo aver composto la colonna sonora del cortometraggio “Le Château du Tarot“ (2021 – prodotto da DIOR), Andrea Farri firma anche la colonna sonora – edita da Sony Music Publishing – del nuovo film di Matteo Garrone, “Io Capitano“, candidato agli Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale.

Vincitrice del Soundtrack Stars Award 2023 per la composizione della Miglior Colonna Sonora tra i film della selezione ufficiale all’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la colonna sonora di “Io Capitano” contiene anche quattro brani inediti, cantati in lingua senegalese da Seydou Sarr e Moustapha Fall, ovvero i due protagonisti della pellicola di Garrone.

“Io capitano”: la tracklist della colonna sonora

Io Capitano feat Seydou Sarr Baby feat Seydou Sarr e Moustapha Fall Samba Toure – Albala Touki feat Seydou Sarr, Moustapha Fall e Badara Seck Le Marabout Bay Boyo feat Seydou Sarr Dans le désert des âmes Tinariwen – Imidiwaren À la poursuite de la lune Geoffrey Oryema – Exile Le Grand Voyage Tamikrest – TimTar La mer n’a pas d’arbres Senegal feat Seydou Sarr e Moustapha Fall Io Capitano (piano solo)

Matteo Garrone, “Io Capitano”

Distribuito da 01 Distribution e scritto dallo stesso Matteo Garrone con Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri, “Io Capitano” è una coproduzione internazionale Italia Belgio, una produzione Archimede con Rai Cinema e Tarantula, con Pathé e Logical Content Ventures, con il supporto del Ministro della Cultura, con la partecipazione di Canal+ e Ciné+, in coproduzione con RTBF (Belgian Television), Voo-Be Tv e Proximus.

Il film racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Matteo Garrone trasforma così in immagini l’Odissea contemporanea di questi due ragazzi, che si trovano costretti a far fronte non solo alle insidie del deserto ma anche agli orrori dei centri di detenzione in Libia e ai pericoli del mare.