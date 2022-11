Andrea Bocelli ha adottato due cagnolini: la loro toccante storia e le foto

Di artisti italiani che si sono sempre mostrati particolarmente amanti dei cani (o dei gatti) ce ne sono un’infinità. Tuttavia, la recente storia che lega Andrea Bocelli e i suoi due nuovi amici a quattro zampe è particolarmente toccante.

Il celeberrimo tenore ha deciso di adottare due cani, uno dei quali è una trovatella rimasta ferita in Egitto, mentre l’altro è legato in modo stretto a quello che negli ultimi mesi sta accadendo nell’Ucraina occupata dalle truppe di Vladimir Putin.

Le storie dei due nuovi cani di Andrea Bocelli

Le vicende dei due nuovi animali del tenore sono molto toccanti.

Il primo cane, “ucraino”, si chiama Jack, ed è stato trovato nella città di Kupyansk da volontari di Kiev nei giorni dopo che le forze ucraine l’avevano riconquistata allontanando gli invasori russi. Una volta trasportato a Kiev, a quanto pare, il cane ha dovuto lottare fra la vita e la morte: i veterinari hanno trascorso ben cinque giorni cercando di salvare la vita al piccolo Jack, estraendo frammenti di schegge dalla sua schiena.

Una volta che la storia di Jack è venuta a galla, sono stati in tanti ad attivarsi per trovargli una casa. L’appello di Oles Malyarevich, vice presidente del consiglio comunale di Kiev, ha cominciato a girare anche oltre ai confini ucraini, giungendo alle orecchie di Bocelli. L’artista è così venuto a conoscenza dell’episodio e ha deciso di attivarsi per salvarlo e portarlo in Italia dal canile che lo ospitava temporaneamente.

Via social, Malyarevich ha così deciso di condividere le toccanti immagini del primo incontro tra Jack e Bocelli, con il cantante chino che accarezza il cagnolino eccitato e gli sussurra parole dolci: “Piccolo. Piccolo. Stai bene. Ciao, ciao”. Jack, il cane da salvataggio, sembra essere finalmente tranquillo con il suo nuovo migliore amico.

Malyarevich ha poi commentato ulteriormente la storia con un post su Facebook, dove ha aggiunto:

I miracoli accadono anche nei momenti più bui. Grazie alla famiglia Bocelli per il grande cuore e la gentilezza. Auguriamo a Jack una nuova vita felice!

Come anticipato sopra, la famiglia Bocelli ha deciso nei giorni scorsi di rendersi protagonista anche di un altro tenero gesto nei confronti di un secondo cane. Dopo Jack, Andrea Bocelli e la moglie Veronica hanno trovato per strada, in una fossa, una cagnolina ferita che dopo essere stata curata è stata poi portata con loro in Italia. Il suo nome? Jolie, ovvero “portatrice di gioia”. Qui sotto la foto della cagnolina.