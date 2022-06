Amici vendite dei cantanti e numeri Spotify a due settimane dalla fine del programma.

Il 15 maggio scorso si è chiusa la 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi con la vittoria di Luigi Strangis. Passate due settimane e con i dischi dei finalisti ancora da lanciare (ad oggi sono usciti sono usciti solo gli EP di LDA, il 13 maggio, e quello di Sissi il 27 maggio, nelle prossime tre settimane arriveranno quelli di Luigi, Alex e Albe), andiamo a capire i ragazzi di quest’anno che stanno ottenendo un maggio riscontro.

Premesse: non c’è ombra di dubbio che gli artisti dello scorso anno, sopratutto Sangiovanni, Aka 7even e Deddy, siano partiti sicuramente con numeri più alti dei talenti di quest’anno. Allo stesso tempo la scelta di rendere noti durante il programma praticamente tutti i brani degli EP dei cantanti in gara, togliendo l’effetto sorpresa, non è stata a nostra avviso, una mossa furba.

La mole di vendite degli EP, con i pezzi giù tutti noti, dipenderà unicamente dal numero di firmacopie che gli artisti terranno in queste settimane.

Detto questo andiamo a capire, guardando le classifiche Spotify, e quindi il numero di ascoltatori mensili per artista (ma anche la classifica vendite singoli FIMI) chi sono i Top a due settimane dalla fine del programma.