Amici Speciali vincitore. Il 5 giugno 2020, con la quarta puntata, si conclude l’avventura di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia.

Irama e Michele Bravi, tra i cantanti, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino (nessuna parentela tra i due) sono i finalisti. Umberto è subentrato ai The Kolors che hanno deciso di rinunciare alla gara (qui le motivazioni).

La puntata inizia con Maria che presenta la giuria e fa entrare tutti e 12 i talenti che hanno partecipato al programma.

Amici Speciali vincitore… chi trionferà?

La serata vedrà sfide dirette ad eliminazione. Parte Umberto che deve scegliere il suo sfidante.

Sceglie la sfida ballo contro ballo e quindi si scontrerà con Alessio.

I restanti ragazzi si schierano intorno in quanto ognuno dei finalisti potrà scegliere da chi vuole essere aiutato, due supporter a testa.

Umberto sceglie Alberto Urso e Andreas, mentre Alessio si fa aiutare da Giordana e Stash.

Prima di iniziare la gara Maria annuncia una sorpresa che riguarda Stash e a cui aveva già fatto accenno la scorsa settimana scorsa… va in onda un filmato di un ecografia, Stash diventerà padre.

Arriva anche J-Ax per presentare il suo nuovo singolo, Una voglia assurda (vedi qui).

Dopo l’esibizione Ax ci tiene a lanciare un messaggio al governo perché non si scordi dei lavoratori del mondo della musica, non tanto per i big, ma per i giovani.

“Il 70% è rappresentato dalle multinazionali… bisogna evitare che, quando finirà tutto questo, chi ha i soldi compri anche gli indipendenti.“

Maria apre il televoto che, ricordiamo, sarà devoluto interamente alla Protezione civile.

Umberto VS Alessio

Prima sfida

Umberto schiera se stesso con Tango della gelosia, Alessio risponde con i The Kolors e il singolo Non è vero.

Secondo sfida

Alberto Urso per Umberto canta Quando quando quando mentre Alessio risponde con un’esibizione sulle note di Spalle al muro di Renato Zero.

Terza sfida

Giordana canta il singolo Amami adesso e va contro Umberto che balla sulle note di Love story (Where do I Begin).

Quarta sfida

Umberto schiera Andreas che balla sulle note di Cara di Lucio Dalla. Alessio balla su una coreografia ispirata al film Il bambino con il pigiama a righe del 2008.

Arriva il momento del verdetto, il vincitore sblocca 28.000 tamponi. Passa allo step successivo Alessio.

Il ballerino sceglie di sfidare Michele Bravi. Il cantante sceglie di portare in sfida per aiutarlo Gaia, Javier e Random . Alessio aggiunge Lele.

Alessio VS Michele Bravi

Prima sfida

Alessio schiera Gabriele che balla Breathe on me di Britney Spears contro Michele che risponde con La vita breve dei coriandoli.

Seconda sfida

Michele schiera Gaia con Coco Chanel mentre Alessio schiera se stesso con Believe.

Terza sfida

Michele schiera Javier con La notte dei Modà e Alessio risponde con Giordana con Hallelujah.

Quarta sfida

Michele si cimenta con Quelli che benpensano di Frankie Hi-Nrg mentre Stash, schierato da Alessio, risponde con un medley dei Queen.

Quinta sfida

Michele schiera Random con Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa. Alessio balla sulle note di Jeeg Robot d’acciaio nella versione di Claudio Santamaria dal film Lo chiamavano Jeeg Robot.

Vince la seconda sfida, che sblocca un’apparecchiatura di terapia intensiva e mille tutte per operatori socio-sanitari, Michele Bravi.

Irama sceglie per aiutarlo nella sfida Stash and The Kolors, Gabriele, Andreas e Alberto. Michele aggiunge Giordana.

MICHELE BRAVI vs IRAMA

Prima sfida

Irama con Mediterranea, brano al primo posto della classifica FIMI da due settimane, contro Il Diario degli errori di Michele Bravi.

Seconda Sfida

Irama schiera i The Kolors con Siamo solo noi e Michele Gaia con Moonriver da Colazione da Tiffany.

Terza sfida

Michele schiera Giordana con Canzone per te di Sergio Endrigo e Irama Gabriele con Otello.

Quarta sfida

Random per conto di Michele si cimenta con una sua versione di Isole negli occhi di Tiziano Ferro, risponde Irama con Andreas che balla sulle note di Formidable.

Quinta sfida

Michele schiera Javier che balla Il bacio di Giuda, Alberto per Irama canta Se da Nuovo Cinema Paradiso.

Sesta sfida

Michele Bravi interpreta C’é tempo di Ivano Fossati. Irama chiude con un un monologo nato dai recenti fatti e atroci fatti razzismo accaduti di recente in America.

Vince Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia Irama!