Amici Speciali semifinale.

Venerdì 29 maggio andrà in onda il terzo dei quattro appuntamenti previsti di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia.

La maratona musicale e solidale di Maria De Filippi in queste settimane ha raggiunto discreti risultati in termini di ascolti, ottimi sui social dove è sempre stata ai vertici dei Trend Topic e, sopratutto, importanti risultati, grazie anche a Tim, per aiutare l’Italia in questo periodo di emergenza sanitaria.

Oltre ai proventi derivanti dal televoto di tutte le puntate, soldi che sono stati destinati alla Protezione civile, solo nelle ultime due puntate sono stati donati:

65.000 tamponi

Rimborsi a 5 medici per 1 mese

Rimborsi medici a 10 operatori socio sanitari per 1 mese

10.000 mascherine FFP2

2 apparecchiature per la terapia intensiva

500 litri di gel disinfettante

Amici speciali semifinale

Ora la maratona in onda su Canale 5 si avvicina alla finale. Questo venerdì, 29 maggio, infatti andrà in onda la terza puntata ovvero la semifinale.

A sorpresa è stato svelato che in questa puntata ben 8 dei 12 artisti in gara (7 cantanti e 5 ballerini) verranno eliminati e, come da tradizione anche della versione originale del programma, solo quattro di loro rimarranno in gara.

Chi riuscirà ad accedere alla finale?

Per i bookmaker i più quotati sono nell’ordine Michele Bravi, Irama, Gaia e, tra i ballerini, Andreas Muller. Non ci resta quindi che aspettare venerdì per scoprirlo.

Nel frattempo qui trovate un articolo sull’andamento dei brani inediti dei ragazzi nello streaming.