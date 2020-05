Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia prima puntata. È iniziata venerdì 15 maggio la maratona musicale ideata da Maria De Filippi (qui tutti i dettagli).

Ecco il resoconto della prima puntata dello show.

Maria inizia subito col presentare le due squadre del programma ovvero la squadra blu e la squadra bianca.

Squadra blu

Stash and The Kolors

Irama

Alberto Urso

Gabriele Esposito

Umberto Gaudino

Javier Rojas

Squadra bianca

Michele Bravi

Giordana Angi

Gaia Gozzi

Random

Andreas Muller

Alessio Gaudino

Entra quindi la giuria formata da Sabrina Ferilli, Gerri Scotti e Giorgio Panariello. Eleonora Abbagnato per stasera non è presenta in quanto in Spagna per impegni teatrali.

Maria spiega la gara. I ragazzi gareggeranno per ottenere degli obbiettivi che, una volta sbloccati saranno a favore della protezione civilie.

Chi vincerà donerà 30.000 tamponi.

AMICI SPECIALI prima puntata LA GARA

Prima manche

Stash, Gabriele e Alberto contro Michele, Gaia e Javier. Prima sfida tra Stash and The Kolors contro Andreas Muller.

Il ballerino balla sulle note di Michael Jackson.

Anna Pettinelli di RDS ringrazia Giuliano Peparini per lo spettacolo.

Andreas colleziona per la sua squadra 455 punti.

I The Kolors si esibiscono su una versione rock di Come together dei The Beatles.

Per la squadra blu i punti sono 510.

Seconda sfida tra Michele Bravi, che canta Il Diario degli errori, e il ballerino Gabriele.

Maria ringrazia Michele di essere presente nel programma facendogli i complimenti. Il ragazzo porta la squadra bianca a 935 punti.

La squadra blu sale a 957 punti con l’esibizione del ballerino.

La presentatrice spiega che anche tra la giuria c’è una gara e mostra la micro coppa che è in palio per loro, talmente piccola che entra in una teca per valorizzarla.

Il primo giudice che affronterà una prova per ottenere la “Super coppia meravigliosa”.

Giorgio Panariello è il primo ad esibirsi e si sfiderà in una sfilata con un modello professionista, Giacomo. Giorgio vince la “Super coppa”.

Terza sfida tra Gaia Gozzi e Alberto Urso.

La ragazza canta un pezzo in portoghese mentre prima dell’esibizione di Alberto viene mandato in un onda uno spezzone di Moulin Rouge, film di Baz Luhrmann del 2001 da cui è tratto il brano da lui interpretato.

Il voto della terza prova è segreto. I bianchi, che sono di pochi punti indietro, possono in caso lo vogliano, giocare la palla magica che, con una sola esibizione, vale la vittoria.

A decidere i tre che si sono esibiti e decidono che Andreas Muller li rappresenterà in questa sfida palla magica. La squadra blu risponde con Stash.

Vota per questa sfida il Maestro Vessicchio.

Dopo il balletto su un quadro di Peparini e sulle note di Vivaldi i The Kolors si esibiscono con In the air tonight da Phil Collins.

Vince la squadra blu. Ora i ragazzi devono auto votarsi per scegliere chi è il campione della manche secondo loro.